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Решения "РТК-Солар" дополнили портфель продуктов кибербезопасности Sitronics Group

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Компании договорились о сотрудничестве для предоставления клиентам Sitronics Group надежной защиты от внешних и внутренних угроз. На первом этапе в список поставляемых решений войдут межсетевой экран нового поколения Solar NGFW, шлюз веб-безопасности Solar webProxy и система предотвращения утечек конфиденциальной информации Solar Dozor.

Sitronics Group объединила усилия с "РТК-Солар" для обеспечения кибербезопасности коммерческих и государственных заказчиков любого масштаба. Все продукты созданы с учетом высоких требований к производительности, стабильности и масштабируемости:

  • Solar NGFW — программный межсетевой экран нового поколения (NGFW) для комплексной защиты корпоративной сети от сетевых угроз, атак и вредоносного ПО. Отличается высокой производительностью (4 Гбит/с в режиме NGFW), применением уникальных сигнатур IPS от Solar JSOC — крупнейшего коммерческого SOC России, а также современным веб-интерфейсом с автоматизацией рутинных операций.
  • Solar Dozor — система предотвращения утечек конфиденциальной информации и выявления признаков корпоративного мошенничества (DLP). Ориентирована на средний и крупный бизнес, реализована на единой технологической платформе, поддерживает полноценную работу на Windows, macOS и Linux, может функционировать в геораспределенном режиме.
  • Solar webProxy — шлюз веб-безопасности (SWG) для управления доступом в интернет и защиты от веб-угроз: зараженных, запрещенных и фишинговых сайтов. Может держать нагрузки в несколько сотен тысяч пользователей и позволяет гибко настраивать политики доступа к веб-ресурсам. При интеграции с DLP-системой блокирует утечки корпоративной информации через веб-канал, в том числе через Microsoft Outlook Web Access.

"Мы уже несколько лет идем в направлении формирования импортонезависимой экосистемы продуктов и решений для обеспечения комплексной защиты ИТ-инфраструктуры наших клиентов. Сегодня доля отечественных ИБ-решений в продуктовом портфеле Sitronics Group составляет более 90%. При этом отмечу, что это высококлассные решения, которые ничем не уступают зарубежным аналогам. У российских разработчиков в этом сфере большой потенциал и авторитет. Решения "РТК-Солар" усилят нашу партнерскую экосистему в направлениях защиты конфиденциальной информации, сетевой безопасности и защиты корпоративной инфраструктуры", — отметил директор департамента информационной безопасности и специальных решений Sitronics Group Александр Дворянский.

"Мы обладаем одним из самых больших портфелей импортонезависимых технологий кибербезопасности на российском рынке. Экосистема наших продуктов позволяет предоставлять заказчикам как отдельные ИБ-решения, так и создавать комплексные системы защиты. Мы рады, что теперь наши разработки и уникальная экспертиза помогут клиентам компании Sitronics Group эффективно решать бизнес-задачи и противостоять современным киберугрозам", — говорит директор Центра технологий кибербезопасности "РТК-Солар" Галина Рябова.

Sitronics Group — российский разработчик высокотехнологичных продуктов и цифровых решений с 20-летним опытом. Компетенции компании охватывают различные сферы — от интеллектуального управления городским хозяйством до строительства пассажирских электрических судов. Компания оказывает полный спектр услуг в направлении информационной безопасности ИТ-инфраструктуры — от консалтинга до построения системы защиты.

"РТК-Солар" разрабатывает решения для обеспечения кибербезопасности в крупных коммерческих организациях и федеральных органах исполнительной власти. Ключевые направления деятельности — аутсорсинг ИБ, разработка собственных продуктов, комплексные проекты по кибербезопасности.

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Назад. 16 августа 2023
Решения "РТК-Солар" дополнили портфель продуктов кибербезопасности Sitronics Group
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