Кировская область стала регионом-лидером по количеству обращений россиян в связи с укусами клещей

В 2023 году основное число обращений в связи с укусами клещей фиксировалось в мае — 54%. Для сравнения, в прошлом году больше всего пострадавших было в июне. В первую очередь в зоне риска укусов клеща — россияне старше 60 лет, на них приходится 36% страховых случаев. На втором месте возрастная категория 40-49 лет (16%). Реже всего в ВСК поступают обращения от клиентов 18-29 лет.
Помимо Кировской области в антирейтинг регионов с высоким риском укусов клещей входят:
- Ярославская область (15%)
- Томская область (13%)
- Красноярский край (9%)
- Новосибирская область (8%)
- Челябинская область (7%)
Среди Сибирских регионов, для которых укусы клещей характерны больше всего, самыми безопасными являются Омская и Кемеровская области. Также минимальное число обращений фиксируется в Центральной России.