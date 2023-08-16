16.08.2023 12:25 Читали 14

Кировская область стала регионом-лидером по количеству обращений россиян в связи с укусами клещей — к такому выводу пришли аналитики Страхового Дома ВСК. На данный регион пришлось — 28% страховых случаев в апреле–июне 2023 года. В 82% случаев жертвами насекомых становились мужчины.

В 2023 году основное число обращений в связи с укусами клещей фиксировалось в мае — 54%. Для сравнения, в прошлом году больше всего пострадавших было в июне. В первую очередь в зоне риска укусов клеща — россияне старше 60 лет, на них приходится 36% страховых случаев. На втором месте возрастная категория 40-49 лет (16%). Реже всего в ВСК поступают обращения от клиентов 18-29 лет.

Помимо Кировской области в антирейтинг регионов с высоким риском укусов клещей входят:

Ярославская область (15%)

Томская область (13%)

Красноярский край (9%)

Новосибирская область (8%)

Челябинская область (7%)

Среди Сибирских регионов, для которых укусы клещей характерны больше всего, самыми безопасными являются Омская и Кемеровская области. Также минимальное число обращений фиксируется в Центральной России.