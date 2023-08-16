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ПСБ представил новую платежную карту "Защитники Отечества" на Международном военно-техническом форуме "Армия-2023"

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ПСБ совместно с Фондом поддержки участников СВО "Защитники Отечества" на Международном военно-техническом форуме "Армия-2023" представил платежную карту "Защитники Отечества", призванную стать основой финансовой и социальной инфраструктуры для участников и ветеранов СВО.

Платежная карта ПСБ "Защитники Отечества" обеспечивает доступ к широкому спектру банковских услуг и различных дополнительных опций — операции с наличными без комиссии в широкой сети банкоматов ПСБ и банков-партнеров, моментальная оплата услуг ЖКХ, мобильных операторов и других провайдеров в мобильном банке, безопасные и быстрые платежи и переводы без комиссий, в том числе по номеру телефона через систему быстрых платежей, начисление пенсий и социальных пособий для участников и ветеранов СВО. Держатели карты смогут также пользоваться бонусной программой ПСБ, которая позволяет выгодно совершать повседневные покупки в аптеках, на АЗС, в магазинах и других торгово-сервисных предприятиях.

В ходе презентации председатель ПСБ Петр Фрадков отметил: "Всесторонняя поддержка и забота об участниках и ветеранах СВО и их семьях — это сегодня приоритетный вопрос и для государства, и для всего нашего общества. ПСБ стремится внести свой вклад в систему поддержки наших бойцов, отстаивающих интересы страны в ходе СВО. Мы готовы участвовать в адресных программах помощи и социальных гарантий и предоставляем собственную систему льгот от банка — многофункциональная карта для защитников Отечества станет тем инструментом, который позволит участникам и ветеранам СВО и их семьям пользоваться всеми необходимыми банковскими услугами и сервисами в рамках программы лояльности".

Председатель фонда "Защитники Отечества" Анна Цивилева сказала: "Сегодня важно показать, что общество относится к защитникам Отечества с почетом, а все граждане понимают, что-то, что ветераны сделали для страны, крайне важно. Все партнеры фонда солидарны с нашими основными принципами работы — справедливость, забота и уважение — и готовы поддерживать ветеранов и родных погибших. Одной из важных мер поддержки стала карта лояльности ПСБ, которая удобна в использовании и даст возможности для подключения различных партнерских программ".

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Назад. 16 августа 2023
ПСБ представил новую платежную карту "Защитники Отечества" на Международном военно-техническом форуме "Армия-2023"

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