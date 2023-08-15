ВСК застраховала автомобили "Автобазы ОГВ"

15.08.2023 14:04 Читали 18

Краснодарский филиал Страхового Дома ВСК защитил полисами ОСАГО автомобили государственного казенного учреждения Краснодарского края "Автобаза органов государственной власти Краснодарского края".

Страховая защита действует до конца июля 2024 года. Согласно договору, полисами ОСАГО обеспечены более 80 автомобилей. Стоимость контракта составила свыше 400 тыс. рублей.

ГКУ "Автобаза ОГВ" — автотранспортное учреждение Южного федерального округа с подразделением в городе Сочи, обслуживающее исполнительные органы государственной власти Краснодарского края. Организация предоставляет услуги по ремонту автомобилей, предрейсовому и послерейсовому техническому осмотру транспортных средств, а также сдает в аренду объекты движимого и недвижимого имущества.