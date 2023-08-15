В Самаре масштабным праздником отметили День физкультурника

15.08.2023 08:06 Читали 12

В минувшую субботу на самарской набережной встретили День физкультурника, приуроченный к 100-летию Министерства спорта Российской Федерации и Году педагога и наставника.

Спортивный праздник посетило около 20 тысяч жителей самарцев и гостей региона. Они померились силами в открытых турнирах, участвовали в мастер-классах по различным видам спорта, спортивных играх и тематических акциях в поддержку солдат-участников СВО: "Спасибо, парни!" по заполнению открыток и "Самара для фронта" по плетению маскировочных сетей.

Неравнодушные самарцы приняли участие в экологическом флешмобе с целью привлечения внимания жителей 63 региона к проблеме массового загрязнения окружающей среды отходами полимеров.

Участники с помощью пластмассовых крышек собрали картину "100 лет Минспорту России". Затем все крышки были переданы региональному оператору по обращению с твердыми коммунальными отходами "ЭкоСтройРесурс".

Традиционно в рамках празднования состоялось торжественное награждение отличников физической культуры и спорта. За большой вклад в развитие физической культуры и спорта в Самарской области почетной грамотой губернатора Самарской области были награждены директор Академии футбола "Крылья Советов", генеральный директор фонда и развития футбола в Самарской области Сергей Марушко; заведующий отделом по физической культуре и спорту Исаклинского Межпоселенческого центра культуры Роман Жиряков; старший тренер-преподаватель отделения спортивной и художественной гимнастики МБУДО "СШОР №10 "Олимп" Тольятти Олег Ярыгин.

Благодарностью губернатора Самарской области поощрены тренер-преподаватель отделения плавания НМБУ ДО "СШОР" Новокуйбышевска Алексей Ильин и тренер-преподаватель спортивной школы №4 "Шахматы" Тольятти Юрий Якович.

За вклад в развитие физической культуры и спорта на территории новых регионов Российской Федерации благодарностью губернатора были награждены тренер-преподаватель МБУ ДО Самары "СШОР №6" Михаил Ложечка, тренер по рукопашному бою Поволжской академии боевых искусств Александр Шарков. Благодарственном письмом губернатора Самарской области поощрен педагог Центра детского творчества "Луч" Самары Антон Коробов.

"Радует, что нынешнее поколение работников спортивной отрасли Самарской области бережно хранит бесценный опыт и творческое наследие своих предшественников. Совместными усилиями мы продолжаем добиваться успехов по многим целевым показателям. Благодаря реализации федерального проекта "Спорт - норма жизни" национального проекта "Демография", в регионе продолжает увеличиваться количество систематически занимающихся спортом. Сегодня показатель составляет почти 54%. При поддержке правительства региона и благодаря личной вовлеченности губернатора Дмитрия Игоревича Азарова стремительно развивается спортивная инфраструктура, чтобы каждый житель нашего региона мог сделать выбор в пользу активного и здорового образа жизни", - отметила врио министра спорта Самарской области Лидия Рогожинская.

Всероссийский День физкультурника в очередной раз напомнил о важности здорового образа жизни и о пользе физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне". Во время празднования прошел необычный "ГТО баттл". За титул победителя боролись три команды.

В первую вошли профессиональные спортсмены волейболист "Новы" Владимир Съемщиков, баскетболистка "Самары" Кристина Евсейчева, хоккеист ЦСК ВВС Егор Ильченко, фехтовальщица Ирина Охотникова, возглавил сборную титулованный пловец Александр Кудашев. Вторая команда - поклонники здорового и активного образа жизни, рекордсмены ГТО, представляющие 63 регион на различных физкультурных состязаниях. В нее вошли Мария Серенкова, Ольга Лопатина, Сергей Кузнецов, Станислав Кривенцов и Сергей Жолобов. Третья команда - тренеры фитнес-клуба "Физкультура". В нее вошли не менее топовые атлеты губернии. На старт вышли: Вадим Врублевский, Екатерина Врублевская, Эльдар Галимов, Ирина Первова, Виктор Васильев.

Соревнования прошли на трех дорожках, дистанция включала в себя девять этапов. На всех станциях участников сопровождали судьи, оценивающие правильность выполнения упражнений и производящие подсчет результатов. В программу испытаний вошли рывок гири, наклон вперед из положения стоя, челночный бег, сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу, поднимание туловища из положения лежа на спине, тренажер "гребля", дартс, прыжок в длину с места толчком двумя ногами, берпи.

Развернулась нешуточная борьба по правилам ГТО. По итогам состязаний команда любителей с небольшим отрывом обошла команду профессиональных атлетов и стала победителем баттла. На третьем месте - тренеры фитнес-клуба.

"Я получил прекрасный опыт и колоссальное удовольствие от праздника. Никогда не думал, что при сдаче нормативов ГТО придется изрядно попотеть. Зато теперь появилось огромное желание получить золотой знак ГТО, - признался игрок волейбольного клуба "Нова" Владимир Съемщиков. - Всем рекомендую испытать свои силы в ГТО!"

Финальным спортивным мероприятием Дня физкультурника стал легкоатлетический ночной забег "Огни Самары", который объединил участников на дистанциях 600 и 1586 м, 5 и 10 км.