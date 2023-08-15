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Самарские спортсмены завоевали 8 медалей на Играх стран СНГ

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В Минске завершились II Игры стран СНГ. На протяжении десяти дней в республике Беларусь соревновались более двух тысяч спортсменов из 22 стран, сообщает пресс-служба минспорта Самарской области.

Соревнования проводились в открытом формате, в них также приняли участие представители 13 стран, не входящих в состав СНГ — из Южной Америки, Азии, Африки и Ближнего Востока.

Было разыграно 246 комплектов наград в 20 видах спорта. В общекомандном зачете победу одержала сборная Российской Федерации, завоевав 288 медалей (149 золотых, 89 серебряных и 50 бронзовых). На втором месте расположились спортсмены из республики Беларусь с 236 медалями (48-78-110). Сборная Узбекистана завоевала 106 (28-25-53) медалей и стала третьей в общем зачете.

В составе национальной сборной России выступили представители Самарской области, которые завоевали награды различного достоинства.

Золото получили Полина Мусина и Александра Островская (гандбол, женщины), Тимофей Попов (современное пятиборье, командное первенство; современное пятиборье, смешанная эстафета; современное пятиборье, мужская эстафета). Серебро досталось Вере Белоусовой (легкая атлетика, прыжок в длину) и Кире Орешниковой (дзюдо, в/к до 70 кг). Бронзовые медали завоевали Тимофей Попов (современное пятиборье, личное первенство) и Сулейман Пахомов (каратэ, кумитэ в/к до 60 кг).

"Не перестаем радоваться и гордиться успехам наших спортсменов. Для них участие в международных соревнованиях такого масштаба — это бесценный опыт. Искренне поздравляю каждого, кто причастен к завоеванным медалям. Благодарю вас за твердость характера и сплоченность", — поздравила врио министра спорта Самарской области Лидия Рогожинская.

Соревнования II Игр стран СНГ приняли 11 городов республики Беларусь. В 2025 году Игры стран СНГ состоятся в Азербайджане.

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Назад. 15 августа 2023
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