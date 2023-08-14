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Хулиганы боятся владельцев Audi, Lexus и Ford: ВСК проанализировала ущерб от вандализма для разных марок авто

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С начала 2023 года на 7% снизилось число обращений россиян по каско — таковы результаты исследования Страхового Дома ВСК. Самыми распространенными страховыми случаями остаются ДТП — их доля в общей структуре происшествий составляет 52% (47% за аналогичный период 2022 года). Также в топ происшествий с авто по каско входят бой стекол (31%) и противоправные действия третьих лиц (7,6%).

В целом, с начала года уровень вандализма в России снизился — с 11% в 2022 году до 7,5% в 2023 году. Регионом-лидером по количеству подобных происшествий стала столица. В Москве было зафиксировано 33% обращений, в Московской области — 16%. Также в антирейтинг вошли Санкт-Петербург (9%), Краснодарский край (4%) и Самарская область (3%).

Чаще всего в связи с противоправными действиями третьих лиц в ВСК обращались владельцы автомобилей Hyundai (12%), Kia (11%), Toyota (8%), Лада (7%), Volkswagen (7%), Renault (6%) и Haval (6%). Реже всего (среди массовых марок) жертвами вандалов становятся владельцы автомобилей Audi, Lexus и Ford (не более 2% каждый).

Большая часть обращений по каско в связи с боем стекол поступила, помимо столичного региона (30%) и Санкт-Петербурга (7%), из Краснодарского края (4%), Татарстана (3%), Ростовской и Свердловской областей (по 2%).

Основная доля обращений в связи с боем стекол приходится на Toyota (12%), массовые марки — Kia (8%), Hyundai (8%) и Лада (7%), а также Volkswagen (7%), Mercedes-Benz (5%), Skoda (5%) и Renault (5%).

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Назад. 14 августа 2023
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