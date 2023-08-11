ФСБ задержала жителя Самарской области за передачу ВСУ данных о военных эшелонах

11.08.2023 10:14 Читали 12

Житель Самарской области, причастный к государственной измене, направленной против безопасности России, задержан Федеральной службой безопасности РФ, сообщает пресс-служба ведомства.

В результате оперативно-розыскных мероприятий установлено, что самарец переписывался в мессенджере с представителем спецслужбы Украины. По его заданию которого осуществлял фотофиксацию воинских эшелонов на территории Самарской области и передавал указанные фотографии с комментариями о месте производства фотосъемки и количестве военной техники.

В отношении задержанного следственным подразделением территориального органа безопасности возбуждено уголовное дело по ст. 275 УК РФ (государственная измена).

В настоящее время оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия продолжаются.