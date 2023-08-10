ВСК застраховала здоровье сотрудников "Туапсинского балкерного терминала"

10.08.2023 11:37 Читали 14

Краснодарский филиал Страхового Дома ВСК обеспечил защиту здоровья сотрудников общества с ограниченной ответственностью "Туапсинский балкерный терминал" полисами добровольного медицинского страхования (ДМС).

Страховая защита действует до конца 2024 года. Согласно договору, застрахованы оказались около 180 сотрудников. В программу защиты входят консультативная, амбулаторно-поликлиническая помощь, в том числе стоматология, стационарная помощь (плановая и экстренная госпитализация), скорая помощь и медицинская помощь на дому, иммунопрофилактика и телемедицина. Стоимость контракта составила более 1,6 млн руб.

Туапсинский балкерный терминал — современный и экологичный специализированный комплекс по перевалке минеральных удобрений. Создан в 2003 году с целью приема, временного накопления и отгрузки на морские суда удобрений навалом, с проектной мощностью грузооборота до 2,3 млн тонн в год. Предприятие принимает активное участие в сохранении окружающей среды, внедряет наилучшие доступные технологии в сфере транспортной логистики и экологии, занимается реализацией общественно важных проектов и социальных программ.