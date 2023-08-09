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Ольга Сорокина: "Цифровой рубль начнем применять при страховании имущества и медстраховании"

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Пилотный проект по проведению операций с использованием цифрового рубля стартует 15 августа - об этом заявила Ольга Скоробогатова, первый заместитель председателя Банка России, в ходе пресс-конференции в ТАСС. В мероприятии также приняли участие представители финансовой отрасли, в том числе Ольга Сорокина, член совета директоров, заместитель генерального директора по развитию бизнеса Страхового Дома ВСК. Топ-менеджер рассказала о перспективах применения цифрового рубля в страховании.

По словам Ольги Скоробогатовой, в рамках пилотного проекта будет тестироваться открытие кошельков в цифровых рублях - банком и клиентом, переводы между клиентами, а также процесс оплат товаров и услуг с использованием цифрового рубля. На данный момент уже 13 российских банков прошли все подготовительные мероприятия для участия в проекте и готовы начать операции в цифровых рублях с реальными клиентами. В пилотном проекте также примет участие Страховой Дом ВСК.

"Запуск пилотирования операций с реальными цифровыми рублями - важнейший этап проекта. Это позволит нам проверить работу платформы цифрового рубля уже в промышленной среде, отработать все необходимые процедуры с привлечением клиентов, скорректировать процессы, если потребуется, и убедиться, что клиентский путь удобен и понятен для пользователей. Мы рассчитываем, что с 2025 года национальной цифровой валютой смогут активно пользоваться граждане и бизнес, естественно, по своему желанию", - отметила первый заместитель председателя Банка России Ольга Скоробогатова.

Банк России является лидером изменений цифрового ландшафата финансовой отрасли страны. Внедренные ранее российская национальная платежная система и система быстрых платежей (СБП) уже успели показать свою эффективность и востребованность среди россиян. Например, в ВСК от 30 до 50% полисов покупается через СБП. У нового финансового инструмента - цифрового рубля - также широки перспективы использования в финансовой рознице, в том числе в страховании, отметила на пресс-конференции Ольга Сорокина, член совета директоров Страхового Дома ВСК.

На первом этапе пилотного проекта цифровой рубль будет применяться при покупке страховых продуктов. В ВСК продажа полисов при помощи нового инструмента будет доступна при страховании имущества и в медицинском страховании. В дальнейшем в компании рассматривают применение цифрового рубля при взаиморасчетах с контрагентами. Также технология смартконтракта дает потенциал для новых продуктов и сервисов, которые необходимо будет протестировать.
В рамках пилотного проекта ВСК планирует протестировать всю цепочку транзакций с цифровым рублем, в которую входят регулятор, банки, страховщик и клиенты. По оценкам ВСК, применение в расчетах цифрового рубля позволит улучшить и дополнить клиентский путь - как в части уровня сервиса, так и в части внутренних бизнес-процессов игроков финансового рынка.

"Для ВСК цифровой рубль - это новые возможности. Применение цифрового рубля позволит нам совершенствовать клиентский сервис, оптимизировать внутренние процессы в компании. Спрос на данный цифровой инструмент у россиян во многом будет зависеть от того, насколько правильно будут настроены бизнес-процессы внутри финансовой индустрии. СБП доходит до 30-50% востребованности при покупке страховых продуктов. Использование цифрового рубля нашими клиентами может превысить эту планку. Мы надеемся, что в будущем у нас также появится возможность создавать новые продукты и сервисы уже с помощью цифрового рубля и цифрового кошелька клиента", - отметила Ольга Сорокина, член совета директоров, заместитель генерального директора по развитию бизнеса Страхового Дома ВСК.

Вадим Кулик, заместитель президента - председателя правления ВТБ, отметил, что применение цифрового рубля позволит формировать новые продукты и услуги для клиентов финансовых компаний. А Роман Латыпов, первый замглавы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы, заявил, что к пилотному проекту присоединится московское метро.

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Новости

Назад. 09 августа 2023
Ольга Сорокина: "Цифровой рубль начнем применять при страховании имущества и медстраховании"
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