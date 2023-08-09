Производителя смертельного "Мистера Сидра" оставили под стражей

09.08.2023 13:57 Читали 13

Суд Железнодорожного района Ульяновска продлил содержание под стражей для Анара Гусейнова, производителя напитка "Мистер Сидр", от отравления которым умерли 46 человек и 61 пострадал.

Как рассказали журналисту Волга Ньюс в пресс-службе суда, под стражей Гусейнов должен провести еще два месяца и 30 дней - пока идет расследование. При этом адвокаты Гусейнова просили перевести его на домашний арест, сообщая, что он помогал следствию. Правоохранители же настаивали на содержании под стражей, считая, что Гусейнов может скрыться или надавить на свидетелей.



Напомним, суррогатным алкоголем марки "Анди" отравились люди в разных регионах России. По версии следствия, произошло следующее. В мае 2023 г. Дмитрий и Алексей Егоровы (сын и отец) при содействии полицейского Ивана Гребенкина похитили со склада ГУ МВД по Самарской области шесть тонн метилового спирта (жидкость ранее изымали из продажи и хранили на складе). Спирт Егоровы продали Артему Айрапетяну. А тот нелегально поставлял сырье учредителю ООО "Анди" Анару Гусейнову.



Айрапетяна еще 9 июня арестовал суд Самарского района Самары, ему предъявили обвинение в производстве товаров, не отвечающих требованиям безопасности (по ч. 3 ст. 238 УК РФ). В отношении Егоровых и Гребенкина возбудили уголовное дело по факту хищения спирта (п. "в" ч. 3 ст. 158 УК РФ). Гребенкин и Дмитрий Егоров признали вину, и их арестовал суд Октябрьского района Самары. Гусейнова арестовал суд в Ульяновске. Алексей Егоров был объявлен в розыск, в итоге суд арестовал его заочно.

После трагедии с сидром министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев принял решение об освобождении от занимаемой должности заместителя начальника ГУ МВД России по Самарской области генерал-майора внутренней службы Юрия Сафронова, который курировал деятельность тыловых подразделений. Также сообщалось, что должен быть уволен начальник ФКУ "Центр хозяйственного и сервисного обеспечения ГУ МВД России по Самарской области" полковник внутренней службы Александр Ремнев.