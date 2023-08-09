Блестящий успех: 29 медалей завоевали спортсмены Самарской области на летних играх сурдлимпийцев

09.08.2023 13:54 Читали 16

В Уфе завершились первые летние игры сурдлимпийцев "Мы вместе. Спорт". Участниками состязаний стали более 1500 представителей из 30 стран мира, в том числе Беларуси, Узбекистана, Ирана, Ирака, Казахстана, Кении, Киргизии, Армении, Вьетнама, Камбоджи, Омана, Бахрейна, Пакистана, Турции, США, Франции. Самыми многочисленными стали команды России, Беларуси, Казахстана и Узбекистана.

За десять дней атлеты разыграли 233 комплекта наград. В активе сборной России оказалось 546 медалей, в том числе 211 золотых, 189 серебряных и 146 бронзовых. На втором месте белорусы, в их копилке 80 наград. Замкнула тройку медалистов африканская страна Кения с 10 медалями.

В Башкирии 63 регион в составе национальной сборной команды России представил 21 спортсмен. Из них 17 атлетов завоевали 29 медалей в девяти дисциплинах. Победителями стали Виталий Кузменков (греко-римская борьба), Алексей Кудрин (маунтинбайк), с двумя медалями Елизавета Бавыкина (велосипедный спорт-шоссе, маунтинбайк), Дмитрий Белобородов (дзюдо), Мила Слепышева (дзюдо), Владислав Абрамов (теннис), Роман Мафтеуца (футбол). Серебряные награды выиграли Дмитрий Старостин (велосипедный спорт - шоссе), с двумя медалями Елизавета Бавыкина (велосипедный спорт-шоссе), Александра Евдокимова (маунтинбайк), с двумя медалями Татьяна Чурякова (каратэ), Борис Сдобников (пулевая стрельба), Мила Слепышева (дзюдо), Дмитрий Белобородов (дзюдо), Владислав Абрамов (теннис). С бронзовыми медалями вернулись Илья Гутенев (велосипедный спорт-шоссе), с двумя медалями Егор Гаврилов (велосипедный спорт), с двумя медалями Алексей Кудрин (велосипедный спорт-шоссе), Дарья Ремзова (велосипедный спорт), Лиана Ахтариева (маунтинбайк), Борис Сдобников (пулевая стрельба), Владислав Абрамов (теннис), Ангелина Анучина (теннис), Ксения Тюрина (самбо).

Соревнования стали альтернативой XXIV Сурдлимпийских игр, которые прошли в 2022 году в Бразилии без участия российских спортсменов.

"Поздравляю спортсменов и их наставников с высокими спортивными результатами. 29 наград - это подтверждение больших усилий и серьезного настроя. Игры сурдлимпийцев стали значимыми международными соревнованиями для наших спортсменов. Всем регионом мы гордимся их достижениями!" - подчеркнула врио министра спорта Самарской области Лидия Рогожинская.

В Самарской области высокие спортивные достижения стали возможны благодаря личному вниманию губернатора Дмитрия Азарова к развитию спорта. В 63 регионе ведется слаженная работа по развитию отрасли спорта, совершенствованию системы физкультурно-спортивных мероприятий, реализации ВФСК ГТО, развитию адаптивного спорта, совершенствованию системы подготовки спортивного резерва и спорта высших достижений, развитию спортивной инфраструктуры.