ВСК: каждая третья семья откажется от покупки букета ребенку на 1 сентября, но потратит больше на письменные принадлежности

09.08.2023 12:09 Читали 20

В этом году каждая третья семья откажется от покупки букета для ребенка на первое сентября — таковы результаты опроса клиентов Страхового Дома ВСК. При этом большинство — 51% россиян — готовы потратить на цветы учителю от 1 до 3 тысяч рублей.

Помимо классических букетов из роз, хризантем и астр (планируют дарить 41% респондентов), в этом году будут популярны композиции, собранные из собственного сада, и просто полевые цветы (13%), экзотические растения, например, камелия (11%) и цветы в горшке (11%). В целом затраты россиян на сборы детей в школу остались на уровне прошлого года — 15-20 тыс. рублей.

40% россиян планируют покупку рубашки и брюк к школьной линейке — на это они готовы потратить около 10 тыс. рублей. Чуть меньше респондентов — 38% — готовы к расходам в пределах 3 тыс. рублей, для этого они планируют купить только часть парадной формы, например, рубашку.

Еще одна важная статья расхода перед школой — канцелярские принадлежности. 60% россиян запланировали покупку пенала, ручек и пр., на сумму в пределах 3 тыс. рублей. 31% опрошенных готовы потратить на канцелярию больше, чем на парадную форму — от 10 до 20 тыс. рублей.

46% родителей отправят своих детей в школу с новым портфелем. Они рассчитывают потратить на него от 1,5 до 5 тыс. рублей. 36% заявили, что с прошлого года портфель остался в хорошем состоянии.

Несмотря на то что учебники выдаются детям школой, 61% россиян готовы докупать самостоятельно необходимые дополнительные учебные материалы. Максимальные расходы на покупку — до 5 тыс. рублей.

А вот на гаджетах россияне в этом году сэкономят — 71% респондентов не планирует покупать новые смартфоны, smart-часы и пр. 15% родителей планируют купить недорогой телефон — в пределах 15-20 тыс. рублей. Еще 12% готовы потратить в этом году до 50 тыс. рублей на различные гаджеты для школьника, включая ноутбук.

Как правило, родители школьников заранее планируют затраты не только на учебу. Так, 15% россиян оформили для своих детей полис страхования здоровья. Еще 29% планируют его покупку.