07.08.2023 10:03 Читали 12

В субботу, 5 августа, в третьем туре Мир РПЛ на стадионе "Солидарность Самара Арена" "Крылья Советов" разгромили "Ростов" со счетом 5:1, сообщает пресс-служба самарского клуба.

На 4 минуте встречи после длинной передачи Романа Евгеньева Роман Ежов прошел по флангу и сделал навес в штрафную и Владимир Хубулов головой переправил мяч в сетку ворот — 1:0. Через шесть минут получив мяч от Романа Ежова Никита Салтыков красивым ударом с линии штрафной довел счет до — 2:0. На 22 минут встречи Николай Комличенко сократил разницу в счете — 2:1. На 36 минуте за фол на Никите Салтыкове был назначен штрафной удар, с которого навесил Бенхамин Гарре и Никита Салтыков вколотив мяч в ворота оформил в матче дубль — 3:1. На 73 минуте встречи после передачи Гленна Бейла Сергей Песьяков на выходе не смог поймать мяч и вышедшей на замену Егор Карпицкий отправил мяч в пустые ворота — 4:1. В компенсированное время Роман Ежов вышел один на один и голкипер гостей Сергей Песьяков сфолил против самарского полуpащитника и главный арбитр встречи Сергей Карасев назначил пенальти, который Роман Ежов уверенно реализовал — 5:1.

В следующем матче "Крылья Советов" на "Солидарность Самара Арене" принимают санкт-петербургский "Зенит". Игра в рамках второго тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России состоится в среду, 9 августа, в 19:30.