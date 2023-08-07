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"Ростелеком" обеспечил мобильной связью 11 сёл Самарской области

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"Ростелеком" запустил в эксплуатацию в Самарской области 11 базовых станций мобильной связи стандарта 4G/LTE. Доступ к услугам по федеральной программе устранения цифрового неравенства (УЦН 2.0) получили более 4000 жителей сёл Борского, Волжского, Кинельского, Клявлинского, Кошкинского, Красноярского, Хворостянского и Большечерниговского районов.

Вячеслав Добрынин, директор Самарского филиала ПАО "Ростелеком":

"Все базовые станции мы подключили к оптическим линиям связи: это обеспечивает передачу данных на высокой скорости и увеличивает охват населенных пунктов региона цифровой инфраструктурой. Наши специалисты устанавливают вышки так, чтобы сигнал распространялся без помех и покрытие было максимальным".

В деревни и поселки, в которых появилась мобильная связь, для заключения договоров и оформления сим-карт приезжают специалисты оператора цифровых услуг. Жители сёл могут стать абонентами "Ростелекома" или выбрать для себя "Теле2".

Валентина Мартынова, жительница села Подгоры Волжского района:

"Я переехала в село, когда вышла на пенсию. До сих пор все плюсы загородной жизни перечеркивали проблемы со связью. Сейчас они решены. Я могу в любое время общаться с родными, получать интернет-услуги и проводить банковские платежи дистанционно".

По проекту УЦН 2.0 "Ростелеком" построил около 345 километров оптики на территории Самарской области. За полтора года доступ к услугам связи получили 100 малых населенных пунктов губернии. Около 35 тысяч жителей сёл и деревень, где проживают от 100 до 500 человек, теперь могут звонить по мобильному телефону и пользоваться скоростным интернетом.

Адресная программа формируется с учетом мнения жителей региона, которые голосуют за свои населенные пункты на Госуслугах. Провайдер учитывает техническую возможность строительства и совместно с региональным правительством определяет очередность подключения.

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Назад. 07 августа 2023
"Ростелеком" обеспечил мобильной связью 11 сёл Самарской области
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