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ВСК проанализировал страховые случаи с гаджетами россиян

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С начала 2023 года большинство обращений из-за поломки техники — 49% — было связано со смартфонами, к такому выводу пришли аналитики Страхового Дома ВСК. Для сравнения, в прошлом году аналогичный показатель составлял 84%. При этом увеличилось число страховых случаев с другими типами гаджетов.

Так, доля страховых событий с планшетами увеличилась с 3,4% до 7,3%, с телевизорами выросла с 3% до 7%, со smart-часами — с 1% до 2,6%.

С начала года женщины стали более аккуратно эксплуатировать гаджеты. Так, по итогам первого полугодия 2023 года доля обращений в компанию со стороны женщин в связи с поломкой техники снизилась по сравнению с 2022 годом с 33% до 14%.

В 2023 году гаджеты россиян чаще всего ломались из-за внешнего воздействия (падений, появления царапин на корпусе и пр.) — 63% происшествий. Также распространённым риском стали противоправные действия третьих лиц — 22% обращений (учитывая случаи, когда гаджет был испорчен детьми его владельца). 5% обращений были связаны с повреждением техники водой.

Самое большое число происшествий — 23% — было зафиксировано в марте.

Всего в первом полугодии 2023 года средний размер выплаты в связи с поломкой техники составил более 16 тыс. рублей, это на 6% больше, чем в прошлом году. Самая крупная компенсация — почти 240 тыс. рублей — была выплачена в связи с поломкой телевизора.

Средний возраст владельца поломанного гаджета в 2023 году составил 53 года.

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Новости

Назад. 07 августа 2023
ВСК проанализировал страховые случаи с гаджетами россиян

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