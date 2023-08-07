ВСК проанализировал страховые случаи с гаджетами россиян

Так, доля страховых событий с планшетами увеличилась с 3,4% до 7,3%, с телевизорами выросла с 3% до 7%, со smart-часами — с 1% до 2,6%.
С начала года женщины стали более аккуратно эксплуатировать гаджеты. Так, по итогам первого полугодия 2023 года доля обращений в компанию со стороны женщин в связи с поломкой техники снизилась по сравнению с 2022 годом с 33% до 14%.
В 2023 году гаджеты россиян чаще всего ломались из-за внешнего воздействия (падений, появления царапин на корпусе и пр.) — 63% происшествий. Также распространённым риском стали противоправные действия третьих лиц — 22% обращений (учитывая случаи, когда гаджет был испорчен детьми его владельца). 5% обращений были связаны с повреждением техники водой.
Самое большое число происшествий — 23% — было зафиксировано в марте.
Всего в первом полугодии 2023 года средний размер выплаты в связи с поломкой техники составил более 16 тыс. рублей, это на 6% больше, чем в прошлом году. Самая крупная компенсация — почти 240 тыс. рублей — была выплачена в связи с поломкой телевизора.
Средний возраст владельца поломанного гаджета в 2023 году составил 53 года.