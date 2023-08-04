ВСК застраховала автомобили ГПКО "ДЭП № 2"

04.08.2023 12:35 Читали 24

Калининградский филиал Страхового Дома ВСК защитил полисами ОСАГО автомобили государственного предприятия Калининградской области "Дорожно-эксплуатационное предприятие № 2".

Страховая защита действует до конца июля 2024 года. Согласно договору, полисами ОСАГО обеспечены свыше 210 автомобилей. Стоимость контракта составила более 660 тыс. рублей.

ГПКО "Дорожно-эксплуатационное предприятие № 2" занимает лидирующие позиции в дорожной отрасли Калининградской области. В его составе функционируют 4 асфальтобетонных завода, имеется аттестованная лаборатория. Общая протяженность региональных и муниципальных дорог, находящихся на обслуживании учреждения, составляет 3500 км. Компания ежегодно обновляет автопарк современной специализированной дорожной и самосвальной техникой ведущих мировых производителей.