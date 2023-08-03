ПСБ проводит акцию для пенсионеров

03.08.2023 10:55 Читали 22

С 1 августа по 30 ноября 2023 года ПСБ проводит акцию для клиентов, получающих пенсионные выплаты от силовых ведомств и Социального фонда России.

Единовременная выплата от ПСБ в размере 500 рублей будет начислена новым клиентам банка при оформлении пенсионной карты до 31 октября и совершении по ней покупки на любую сумму в период действия акции. Клиентам, которые переведут в ПСБ свою пенсию и получат первые зачисления на карту в период с 1 сентября до 30 ноября, ПСБ выплатит дополнительно еще 1 500 рублей.

Единовременная выплата в размере 1 500 рублей за перевод пенсионных выплат в ПСБ будет также начисляться и действующим клиентам банка, не получавшим ранее пенсию через ПСБ.

Пенсионные карты банка выпускаются и обслуживаются бесплатно.

При зачислении пенсионных выплат на карту клиенту начисляется 6% годовых на остаток по счету. Кроме того, все держатели пенсионных карт, получающие на них пенсию, могут подключиться к программе лояльности и получать кешбэк 3% за покупки в категориях "АЗС", "Аптеки" и "Зоотовары".

"Среди наших клиентов есть люди старшего поколения, пенсионеры, в том числе силовых структур, получающие выплаты на карты ПСБ. Мы активно развиваем социально значимые финансовые сервисы, которые позволяют клиентам комфортно решать повседневные бытовые вопросы и дают им уверенность в завтрашнем дне. Пенсионная карта ПСБ — это не только инструмент для повседневных расчетов, но и возможность получать дополнительный доход при хранении денежных средств на счете и оплате повседневных покупок картой. В этот раз мы решили поощрить клиентов, предложив им дополнительный денежный бонус к пенсии", — отметил вице-президент, директор департамента разработки и развития продуктов розничного бизнеса ПСБ Марат Муллагалиев.