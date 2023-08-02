Кино с доставкой на дом: пользователи Wink посмотрят новинки за бонусы "Ростелекома"

02.08.2023 17:46 Читали 19

"Ростелеком" расширяет возможности бонусной программы для своих клиентов: теперь доступ к ней открыт для пользователей видеосервиса Wink. Накопленными баллами можно оплатить фильмы и сериалы по курсу "1 бонус = 1 рубль".

Для конвертации баллов в кино клиентам Wink в личном кабинете видеосервиса нужно открыть подраздел "Бонусные программы" и выбрать "Ростелеком "Бонус". Затем ввести номер мобильного телефона и указать четырехзначный код подтверждения из смс.

"Программа лояльности "Бонус" разработана с учетом интересов наших клиентов. Особый фокус в развитии программы — это интеграция с экосистемой наших продуктов. Сегодня мы распространили ее на пользователей видеосервиса Wink. Накопленными баллами клиенты смогут оплачивать фильмы и сериалы из каталога, в котором представлено более 60 тыс. позиций. Мы постоянно расширяем список партнеров, чтобы наши клиенты могли конвертировать накопленные баллы на нужные и полезные товары и услуги. Как результат, ежегодно число пользователей бонусной программы растет в среднем на 20%", — отметил директор по клиентскому сервису "Ростелекома" Евгений Жукович.

"Ростелеком" развивает бонусную программу с 2014 года во всех регионах присутствия. Участники получают бонусы за оплату услуг, подключение автоплатежа, участие в опросах, заполнение данных профиля в личном кабинете, а также за покупки более чем в 100 интернет-магазинах партнеров.

Обменять баллы можно на скидки в "СберМегаМаркете", "Самокате", "Орматеке", игровые опции "Мир танков", а также сертификаты на мили S7 Airlines, услуги страховой компании ВСК, специальный каталог книг "ЛитРес", подписку "VK Музыка", сервисы "Пакет" от "Перекрестка" и "Пятерочки", билеты в сеть кинотеатров "КАРО", скидки на бронирование туров и отелей онлайн от сервиса Level.Travel, бесплатные уроки от Skyeng, Skysmart, Skillbox, украшения от SUNLIGHT и Sokolov.