"Крылья Советов" подписали защитника Алексея Лысова

Лысов - воспитанник "Локомотива". На молодежном уровне он провел за команду 46 матчей и забил три гола. За нашу команду он будет выступать под номером 33.
Лысов - игрок юношеских сборных России. На его счету девять матчей за национальные команды разных лет.
"Алексею Лысову всего 18 лет, он перспективный футболист. Мы заключили с ним долгосрочный контракт. У нас была возможность познакомиться ближе на летних сборах, он достаточно хорошо себя проявил, зарекомендовал себя перед тренерским штабом. Алексей способен закрыть все позиции в обороне, мы ценим этот универсализм. Верим, что он сможет ярко проявить себя в "Крыльях", - отметил спортивный директор "Крыльев" Сергей Корниленко.