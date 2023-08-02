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Влипла на любовь: Wink, СТС и Сергей Жуков представили клип Ники Жуковой "Девочка-плакса"

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1 августа состоялась премьера яркого видеоклипа на песню "Девочка-плакса" в исполнении Ники Жуковой. Это главная музыкальная тема 8-серийной музыкальной драмы "Плакса" (16+) от Сергея Жукова — совместного проекта компании "РУКИ ВВЕРХ! ПРОДАКШН", видеосервиса Wink и телеканала СТС. Цифровая премьера музыкальной драмы состоится в сентябре в Wink ("Ростелеком"), а телепремьера — в новом сезоне СТС. Проект войдет в линейку Wink Originals.

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Трек эксклюзивно доступен на VK Музыке

По сюжету сериала "Плакса" главная героиня — школьница Маша (Ника Жукова), вместе с родителями вынуждена переехать в другой город. После элитной гимназии на Рублевке девочке непросто смириться с порядками провинциальной школы. В новой школе она становится жертвой буллинга — изощренного психологического и физического преследования со стороны одноклассниц. Оно становится особенно жестким из-за вспыхнувших отношений Маши с парнем (Алексей Онежен) главной звезды и бунтарки школы Крис (Диана Енакаева). С подачи Крис к Маше приклеилось прозвище "Плакса". Справляться с проблемами и слезами героине помогает только музыка и группа, которую она собрала вместе с другими учениками (Ваня Дмитриенко, Даниил Муравьёв, Софья Николаева).

По словам Сергея Жукова, продюсера и композитора сериала, а также по совместительству папы исполнительницы главной роли, именно благодаря песне и появился сериал "Плакса". Она была написана специально для Ники, у которой временами возникало недопонимание с одноклассниками.

"Я очень рада, что моя дебютная работа получилась именно такой. "Плакса" — это честный рассказ о том, что порой происходит в школах, и о том, как музыка помогает найти выход из любой ситуации", — отметила Ника Жукова.

Для саундтрека "Плаксы" знаменитый поп-певец написал десять композиций в рок-стиле. Еще три песни, включая дуэт с Никой Жуковой, добавил кумир подростков и актер сериала Ваня Дмитриенко. Для Вани работа в "Плаксе" — первая большая кинороль. На съемках в Сочи кумира подростков поддерживала певица и видеоблогер Саша Айс, которая в одной из сцен сыграла саму себя. По сюжету, именно благодаря ей о творчестве Маши, узнает весь город.

На восемь композиций из сериала уже сняты видеоклипы, что является своеобразным рекордом для индустрии. Еще никогда для одного саундтрека не снималось такого количества клипов. Сам саундтрек появится на музыкальных цифровых площадках осенью — песни и клипы станут доступны параллельно с выходом новых серий.

Над клипом "Девочка-Плакса" работали два режиссера: Анна Цуканова-Котт и Алина Верипя. Ролик объединил в себе специальные съемки, кадры из сериала и фрагменты дебютного выступления Ники Жуковой перед огромной аудиторией в 75 000 человек во время недавнего концерта группы "Руки Вверх!" в "Лужниках". Благодаря участию Wink в записи видео приняли участие 115 старшеклассниц, которые также поддержали Нику на сцене.

"Сериал "Плакса" — это очень откровенный и без прикрас разговор о том, что такое буллинг и к каким последствиям он приводит. Поэтому проект обязателен к просмотру не только школьниками, но и родителями. Музыка в сериале играет одну из главных ролей — она помогает справиться с испытаниями и сохранить собственное я. Берегите детей и таланты, которые есть в каждом из них", — сказал генеральный директор видеосервиса Wink Антон Володькин.

Клип вышел на ведущих музыкальных каналах страны, а также на YouTube-каналах Wink и СТС.

Фото со съемок

О сериале "Плакса" (16+)

Производство: "РУКИ ВВЕРХ! ПРОДАКШН", Wink, СТС

Жанр: музыкальная драма

Хронометраж: 48 минут

Количество серий: 8

Режиссер-постановщик: Андрей Силкин

Оператор-постановщик: Денис Панов

Генеральный продюсер: Сергей Жуков

Продюсеры СТС: Максим Рыбаков, Антон Федотов, Владимир Неклюдов

Продюсеры Wink: Антон Володькин, Александр Косарим

Музыкальный продюсер: Сергей Жуков

Креативный продюсер: Вадим Бакунев

Исполнительный продюсер: Ксения Белоусова, Георгий Розинов

Сценаристы: Ирина Гурьянова, Сергей Жуков, Оксана Барковская, Вадим Бакунев, Алина Луну

В ролях: Ника Жукова, Ваня Дмитриенко, Агата Муцениеце, Роман Маякин, Ирина Розанова, Татьяна Орлова, Екатерина Семёнова, Никита Тарасов, Елена Захарова, Анна Гуляренко, Светлана Колпакова, Анна Зайкова, Диана Енакаева, Даниил Муравьёв, Алексей Онежен, Софья Николаева, Алексей Демидов, Афина Лукиди, Даниил Чибриков, Адам Кумаев и другие.

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Назад. 02 августа 2023
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