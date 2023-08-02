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Страховой Дом ВСК подтвердил наивысший Рейтинг привлекательности работодателя на уровне A.hr

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Аналитический центр БизнесДром актуализировал Рейтинг привлекательности Страхового Дома ВСК на уровне А.hr — наивысший уровень привлекательности работодателя.

Рейтинг присваивался на основе оценок шести блоков факторов: доходы сотрудников, корпоративный социальный пакет, офис и рабочее пространство, имидж и прозрачность компании, карьерный рост и развитие сотрудников, а также финансовые и иные корпоративные риски. Каждый из блоков состоял из ряда факторов, которые были оценены в соответствии с бенчмарками. Полученные оценки взвешивались и суммировались, на основе этого результата был присвоен рейтинг. Источниками информации послужили документы, предоставленные компанией, анкета организации и информация из открытых источников.

Компания работает на страховом рынке страны с 1992 года и имеет репутацию привлекательного работодателя. В 86 филиалах и головной компании работает более 6,5 тысяч сотрудников. По итогам первого квартала 2023 года Страховой Дом ВСК занимает 5 строчку рэнкинга страховых компаний по объему собранных премий (non-life).

Проведенный анализ показал, что Страховой Дом ВСК на высоком уровне обеспечивает профессиональное развитие работников, реализует уникальные социальные проекты и способствует улучшению качества условий работы.

Позитивное влияние на оценку оказала практика регулярного и системного премирования сотрудников, имидж и прозрачность компании, а также возможности профессионального и карьерного роста. Отмечена высокая доля сотрудников, прошедших обучение за последние 12 месяцев — каждый работник прошел обучение по тому или иному направлению. В компании каждый день проходят внутренние тренинги и мастер-классы, а также доступно обучение во внешних образовательных программах.

Для всех сотрудников компании формируется индивидуальный годовой план развития. В 2022 году Страховой Дом ВСК внедрил четкую и прозрачную систему карьерной лестницы, что служит дополнительной мотивацией для сотрудников.

Компания предлагает сотрудникам расширенный пакет ДМС услуг, а также страховые продукты по льготным ценам для семей работников. Страховой Дом ВСК имеет партнерские скидочные программы, что позволяет сотрудникам приобретать по льготным ценам продукты и услуги различных категорий: авто, мебель, путешествия и отдых, спорт и здоровье, одежда и обувь, обучение и т. д.

Страховой Дом ВСК придерживается стратегии информационной открытости и публичности, на сайте компании размещены открытые вакансии. В компании регулярно проходят общие собрания с презентациями результатов, действует практика проведения "прямых линий" с генеральным директором и топ-менеджментом на всех уровнях.

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Назад. 02 августа 2023
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