Премьера криминальной комедии "Диагноз "Везучая" состоится 16 августа в Wink и more.tv

Красавица-оторва Лика (Аглая Тарасова) славится в криминальных кругах тем, что в любой афере (будь то ограбление или рейдерский захват) приносит стопроцентный успех всей операции. Вот почему, когда кому-то нужно состряпать грязное дельце, достаточно взять Лику в долю, и она в буквальном смысле притянет удачу. Но когда один из криминальных авторитетов решает сделать Лику своим личным талисманом, она вынуждена пуститься в авантюру вместе с бухгалтером-недотепой Антоном (Кирилл Кяро), несправедливо обвиненным в хищении миллионов.
Режиссер сериала — Кирилл Кузин ("Сергий против нечисти"), креативный продюсер и сценарист — Владимир Батрамеев. В ролях: Кирилл Кяро, Аглая Тарасова, Полина Гухман, Виктор Васильев, Екатерина Олькина, Петр Безменов, Дмитрий Куличков, Полина Кутепова, Линда Лапиньш, Даниил Белых и другие.
О сериале "Диагноз "Везучая" (16+)
Производство: "НМГ Студия", Legio Felix
Количество серий: 8
Жанр: криминальная комедия
Видеосервисы: Wink и more.tv
Режиссер: Кирилл Кузин
Сценарист: Владимир Батрамеев
Оператор: Никита Рождественский
Продюсеры "НМГ Студии": Фёдор Бондарчук, Дмитрий Табарчук, Максим Рыбаков
Креативные продюсеры "НМГ Студии": Жора Крыжовников, Денис Уточкин
Продюсеры Legio Felix: Илья Куликов, Андрей Семенов
Креативный продюсер: Владимир Батрамеев, Илья Куликов
Ведущий продюсер: Анастасия Сергеева
Актеры: Кирилл Кяро, Аглая Тарасова, Полина Гухман, Виктор Васильев, Екатерина Олькина, Петр Безменов, Дмитрий Куличков, Полина Кутепова, Линда Лапиньш, Даниил Белых