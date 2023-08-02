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Премьера криминальной комедии "Диагноз "Везучая" состоится 16 августа в Wink и more.tv

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Видеосервисы Wink и more.tv выпустили официальный трейлер и постер криминальной комедии "Диагноз "Везучая" (16+) с Аглаей Тарасовой ("‎Лед"‎, "‎Беспринципные"‎‎), Кириллом Кяро ("‎Эпидемия"‎, "‎Пассажиры"‎) и Полиной Гухман ("‎Мир! Дружба! Жвачка!"‎, "‎Инсомния"‎) в главных ролях. Премьера проекта состоится 16 августа эксклюзивно в Wink и more.tv и. Сериал пополнит линейки more originals и Wink Originals. Производством комедии занимается "НМГ Студия" совместно с кинокомпанией Legio Felix.

Трейлер

Красавица-оторва Лика (Аглая Тарасова) славится в криминальных кругах тем, что в любой афере (будь то ограбление или рейдерский захват) приносит стопроцентный успех всей операции. Вот почему, когда кому-то нужно состряпать грязное дельце, достаточно взять Лику в долю, и она в буквальном смысле притянет удачу. Но когда один из криминальных авторитетов решает сделать Лику своим личным талисманом, она вынуждена пуститься в авантюру вместе с бухгалтером-недотепой Антоном (Кирилл Кяро), несправедливо обвиненным в хищении миллионов.

Режиссер сериала — Кирилл Кузин ("‎Сергий против нечисти"‎), креативный продюсер и сценарист — Владимир Батрамеев. В ролях: Кирилл Кяро, Аглая Тарасова, Полина Гухман, Виктор Васильев, Екатерина Олькина, Петр Безменов, Дмитрий Куличков, Полина Кутепова, Линда Лапиньш, Даниил Белых и другие.

Кадры со съемок

О сериале "Диагноз "Везучая" (16+)

Производство: "НМГ Студия", Legio Felix

Количество серий: 8

Жанр: криминальная комедия

Видеосервисы: Wink и more.tv

Режиссер: Кирилл Кузин

Сценарист: Владимир Батрамеев

Оператор: Никита Рождественский

Продюсеры "НМГ Студии": Фёдор Бондарчук, Дмитрий Табарчук, Максим Рыбаков

Креативные продюсеры "НМГ Студии": Жора Крыжовников, Денис Уточкин

Продюсеры Legio Felix: Илья Куликов, Андрей Семенов

Креативный продюсер: Владимир Батрамеев, Илья Куликов

Ведущий продюсер: Анастасия Сергеева

Актеры: Кирилл Кяро, Аглая Тарасова, Полина Гухман, Виктор Васильев, Екатерина Олькина, Петр Безменов, Дмитрий Куличков, Полина Кутепова, Линда Лапиньш, Даниил Белых

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Новости

Назад. 02 августа 2023
Премьера криминальной комедии "Диагноз "Везучая" состоится 16 августа в Wink и more.tv

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