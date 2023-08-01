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Удмуртия, Башкортостан и Кировская область возглавили рейтинг самых травмоопасных регионов по данным ВСК

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В первом полугодии 53% страховых событий по рискам от несчастных случаев и болезней пришлось на детей и подростков — таковы результаты исследования Страхового Дома ВСК. Самая "уязвимая" возрастная категория клиентов компании, помимо несовершеннолетних — россияне возрастом 40-49 лет, на них приходится 11% страховых случаев с начала года.

Чаще всего с начала 2023 года россияне получали травмы при занятиях спортом, а также в быту. Также одним из самых травмоопасных занятий, согласно статистике выплат, является ремонт авто. Так, 33-летний томич получил серьезную травму во время замены коробки передач. 34-летний житель Твери также стал жертвой автомобильной трансмиссии — она упала на него во время починки авто.

Самыми распространенными типами повреждений (в порядке убывания) в 2023 году стали переломы, ушибы и растяжения.

Страховой Дом ВСК составил топ наиболее травмоопасных регионов России. В Их число вошли:

  1. Москва и область — 21% обращений
  2. Удмуртия — 11% обращений
  3. Башкортостан — 7% обращений
  4. Кировская область — 5% обращений
  5. Челябинская область — 5% обращений
  6. Марий-Эл –4% обращений
  7. Пермский край — 3% обращений
  8. Санкт-Петербург — 2,5% обращений
  9. Оренбургская область — 2% обращений
  10. Новосибирская область — 1,6% обращений

В 2023 году самые серьезные травмы были зафиксированы в апреле — в этот период размер выплаты (который зависит от тяжести травмы) составлял более 25 тыс. рублей, в среднем в течение года — 23 тыс.

Самая крупная компенсация (без учета страховых случаев, повлекших смерть или получение инвалидности) была получена 34-летним жителем Оренбурга в связи с травмами из-за ДТП — 935 тыс. рублей.

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Новости

Назад. 01 августа 2023
Удмуртия, Башкортостан и Кировская область возглавили рейтинг самых травмоопасных регионов по данным ВСК
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