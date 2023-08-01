"Гипровостокнефть" проводит V международную конференцию

01.08.2023 14:10 Читали 10

16-17 августа в Самаре состоится Пятая научно-практическая конференция "Комплексный инжиниринг в нефтегазодобыче: опыт, инновации, развитие". Организатор — ведущий в нефтяной отрасли России комплексный институт по проектно-изыскательским работам "Гипровостокнефть" (входит в группу компаний "Зарубежнефть").

В этом году Поволжская платформа обмена опытом отмечает юбилей, уже пятый раз собирая ключевых участников процесса проектирования и строительства объектов обустройства нефтегазовых месторождений.

На конференции выступят специалисты российских и зарубежных лидеров нефтегазовой отрасли, представители ведущих IT-компаний, правительства Самарской области, федеральных структур, производители техники и оборудования, научные деятели.

В рамках выставочной экспозиции гостям будут представлены инновационные разработки, технологии и оборудование для нефтегазовой отрасли — преимущественно российского производства.

Определены ключевые направления работы и актуальные темы для обсуждения:

Современные технологии и методы обустройства месторождений нефти и газа, инновационное оборудование и технологии в условиях импортозамещения.

Повышение экономической и экологической эффективности предприятий нефтегазового комплекса, экологизация и "зеленые технологии", декарбонизация нефтегазовой отрасли.

Цифровая трансформация проектного производства, технологии информационного моделирования, цифровые "двойники" и электронные паспорта от проектирования до строительства и эксплуатации объектов. Цифровое строительство.

Импортонезависимость программного обеспечения, применение современных отечественных технологий автоматизации, возможности сквозной интеграции систем. Опыт и результаты импортозамещения.

Инновационные подходы в инжиниринге строительства и реконструкции скважин, анализ лучших практик.

Современные методы проектного управления, проблемы экономики и управления объектами нефтегазового комплекса, стоимостной инжиниринг, совершенствование системы нормативного регулирования в нефтегазовой отрасли.

На мероприятии будут присутствовать почетные гости: министерство промышленности и торговли Самарской области, Союз "Торгово-промышленная палата Самарской области", Ассоциация "Союз работодателей Самарской области", Самарский филиал ФАУ "Главгосэкспертиза России".

Уже подтвердили свое участие более 200 представителей таких компаний, как: ГК АО "Зарубежнефть", ПАО "Газпром нефть", ПАО "ЛУКОЙЛ", ПАО "НК "Роснефть", ООО "Иркутская нефтяная компания", ПАО "Новатэк, ООО "Компания ОЙЛТИМ", АО "ТЭК Мосэнерго", ООО "Диалл Альянс", ТОО "Номад-Ел", ТОО "Редан", ТОО "КаспГЕО", ПАО "Гипротюменнефтегаз", ЗАО Научно-Инженерный центр "ИНКОМСИСТЕМ", ООО "РНГ-Инжиниринг", ООО "ИПЭК", АО ГК "НЕОЛАНТ", АО "СиСофт Девелопмент", ООО "МиР ПИА", АО "Нанософт", АО "ПМСОФТ", АО "Самарский Резервуарный завод", АО "КТК-Р", АО "КТК-К", ООО "Cамараволгомаш", ООО "САМСОН КОНТРОЛС", ООО "ЦГ МГУ", ООО "НПО "Север", АНО "Институт нефтегазовых технологических инициатив", ООО "Технический Экологический Консалтинг", ООО "Промальянс", ООО "ПромМаш Тест", ООО ДК "ДЕВОН", ООО "Инженерный центр "Нефть и Газ", ООО ИСЦ "Эринтек", ООО "ТЛТ-Инжиниринг", АО ГК "Электрощит" — ТМ Самара", ООО "ЭнергоРесурс", ООО "ОВК ЭЛЕКТРО", ООО НПП "Спецкабель", ООО "ТД "УНКОМТЕХ", АО "ТЭК-Торг", Институт "ТатНИПИнефть", ООО "Русский свет", ООО ЗПК "Метиз" и других.

Подробная информация доступна на сайте gipvn.ru/conference/.

Оргкомитет конференции:

Сизова Ирина

Начальник отдела закупок и маркетинга

Контакт:

+7(927) 695-95-49,

+7(846) 276-26-00, доб 4102

E-mail:

Irina.SizovaS@Giprovostokneft.ru