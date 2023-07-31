16+
Написать в редакцию Подписаться на RSS Войти в архив

Участники шоу "Главная сцена" Radio Kamerger презентуют в Самаре свой первый альбом

Посылки за ленточку

Читали 19

Волонтеры из местного отделения ДОСААФ России города Отрадный готовят очередную партию гуманитарной помощи для участников СВО. Коробки с необходимыми для бойцов ВДВ вещами вскоре отправятся в воинские части Рязани и Кубинки, там их перегрузят и подготовят для передовой.

"Нельзя быть безучастными, нельзя оставаться равнодушными к судьбе наших соотечественников. Ведь там, на Донбассе, они находятся в трудных боевых условиях, каждый день — буквально на грани жизни и смерти. 

Поэтому, по возможности, они должны быть обеспечены всем необходимым. Понимая это, при активном участии и поддержке руководства предприятий и администрации города, мы решили оказывать адресную помощь ребятам из 45-й отдельной гвардейской орденов Кутузова и Александра Невского бригады специального назначения и 137-го гвардейского парашютно-десантного Рязанского ордена Красной Звезды Кубанского казачьего полка", — рассказывает руководитель Союза ветеранов ВДВ и подразделений спецназа России в городе Отрадном, председатель местного отделения
ДОСААФ России г. о. Отрадный Дмитрий Андриянов.

Адресная помощь — это когда точно знаешь, что нужно ребятам на передовой, вплоть до самых незначительных, казалось бы, мелочей. Это когда вся одежда — строго по размерам, это когда в посылках только то, что необходимо и ничего лишнего.

"Это в первую очередь все необходимое для тактической медицины, коллиматорные прицелы и магниферы, маскировочные халаты и термобелье, туристические газовые плитки и баллоны к ним, продукты питания и влажные антибактериальные салфетки… Хочется отметить, что каждый из 
нас может оказать нашим ребятам посильную помощь, внести свой маленький вклад, который в масштабах страны станет большим и важным. Посылки "с земли за ленточку" очень значимы для наших ребят и как психологическая поддержка, как напоминание о том, что о них помнят, в них верят, их ждут. Ведь это так важно для них", — прокомментировал отправку гуманитарной помощи Дмитрий Андриянов.

Версия для печати

Новости

Назад. 31 июля 2023
Теннисистка из Тольятти Мария Бондаренко выиграла турнир серии ITFW25 в Испании
Посылки за ленточку
Естественный выбор: "Ростелеком" запустил маркетплейс сервисов для бизнеса
Под Самарой на реке Сок девочку порезало винтом катера
Баскетбольная "Самара" подписала защитника Николу Ребича
Теплоход сбил байдарку и скрылся с места происшествия
"РТК-Солар": уровень критических атак на российские компании заметно вырос
"Ростелеком" зафиксировал летний рост спроса на "дачные" камеры видеонаблюдения на 20%

В России и мире

При поддержке Сбера фонд "Без рек как без рук" проведёт экологическую оценку туристических объектов Волжского бассейна

При поддержке Сбера некоммерческий фонд "Без рек как без рук" проведёт экологическое исследование объектов туризма на трёх волжских водохранилищах — Иваньковском, Чебоксарском и Куйбышевском. Цель проекта — оценить пригодность водоёмов для отдыха и занятий спортом в наиболее популярных пляжных зонах. Исследование проводится в ходе совместной акции Сбера и фонда <a href="https://www.sberbank.ru/ru/sberpress/esg/article?newsID=a867571b-533e-46a3-b785-dd551fa0e207&blockID=ff036e8f-6beb-4d62-b4e7-4c3e0a22b553&regionID=64&lang=ru&type=NEWS" target="_blank">"Дань Волге в День Волги"</a>.

Осенью в Самаре откроется Волжский государственный университет водного транспорта

Волжский государственный университет водного транспорта (ВГУВТ) уже осенью откроет свои двери для всех желающих, который находился на реставрации с 2021 года. Сооружение является культурным наследием города Самары — раньше это был купеческий дом первой половины ХХ века. Однако реставрация не проводилась с 1936 года.

Культура и стиль

Люди

Счастье людей — мои изделия: история о том, как увлечение стало работой мечты

Огромную часть своей жизни мы посвящаем любимому делу. Стремление найти себя и заняться тем самым делом, благодаря которому начинаешь ценить свою жизнь, преображая всё вокруг. Стальное упорство, интерес и желание часто приносят заработок. Так и получается: работа в удовольствие.

Кошелек

"Крыша новых впечатлений" от экскурсионного агентства "Город-Курорт"

Самара готовится приветствовать новый проект от экскурсионного агентства "Город-Курорт" — "Крыша новых впечатлений". Открытие пройдет 8 июля на крыше торгового центра "Аврора" по адресу Аэродромная 47а. Начало мероприятия запланировано на 18:00.

В Самаре открылось две точки корейского стритфуда — летнее кафе на набережной и ресторан в центре города

16 июня в Самаре произошло открытие двух точек корейского стритфуда Chicko, которые уже успели завоевать популярность среди любителей k-pop и дорам. Ресторан находится по адресу Молодогвардейская 98, а летнее кафе располагается на набережной.

Здоровье

Психолог Наталья Миронова о плюсах и минусах работы онлайн

В 21 веке психология как никогда актуальна. По сравнению с прошлыми десятилетиями эта профессия стала более востребована в обществе. Благодаря новым технологиям, профессионалы могут с легкостью оказывать помощь, не выходя из своего кабинета. Люди этой профессии помогают справиться с проблемами морально, качественно и аккуратно. Ведь сейчас общество больше времени начало уделять своему ментальному здоровью. Благодаря чему работа онлайн для психолога — это большой плюс в том, что можно быстро прийти на помощь и получить прекрасный результат.

Милена Климанова (Take pill): «Удаленный контроль - это спасение для врача и пациента»

Как оптимизировать контакты лечащего врача и пациента, сделать их простыми и безопасными? Ведь при некоторых заболеваниях лечение длится годами, а приходить на осмотр в поликлинику получается не всегда. Особенно остро эти вопросы встают при лечении инфекционных заболеваний, несущих социальную опасность.

Мой дом

Посылки за ленточку

Волонтеры из местного отделения ДОСААФ России города Отрадный готовят очередную партию гуманитарной помощи для участников СВО. Коробки с необходимыми для бойцов ВДВ вещами вскоре отправятся в воинские части Рязани и Кубинки, там их перегрузят и подготовят для передовой.

Он и она