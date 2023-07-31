Посылки за ленточку

31.07.2023 16:50 Читали 19

Волонтеры из местного отделения ДОСААФ России города Отрадный готовят очередную партию гуманитарной помощи для участников СВО. Коробки с необходимыми для бойцов ВДВ вещами вскоре отправятся в воинские части Рязани и Кубинки, там их перегрузят и подготовят для передовой.

"Нельзя быть безучастными, нельзя оставаться равнодушными к судьбе наших соотечественников. Ведь там, на Донбассе, они находятся в трудных боевых условиях, каждый день — буквально на грани жизни и смерти.

Поэтому, по возможности, они должны быть обеспечены всем необходимым. Понимая это, при активном участии и поддержке руководства предприятий и администрации города, мы решили оказывать адресную помощь ребятам из 45-й отдельной гвардейской орденов Кутузова и Александра Невского бригады специального назначения и 137-го гвардейского парашютно-десантного Рязанского ордена Красной Звезды Кубанского казачьего полка", — рассказывает руководитель Союза ветеранов ВДВ и подразделений спецназа России в городе Отрадном, председатель местного отделения

ДОСААФ России г. о. Отрадный Дмитрий Андриянов.

Адресная помощь — это когда точно знаешь, что нужно ребятам на передовой, вплоть до самых незначительных, казалось бы, мелочей. Это когда вся одежда — строго по размерам, это когда в посылках только то, что необходимо и ничего лишнего.

"Это в первую очередь все необходимое для тактической медицины, коллиматорные прицелы и магниферы, маскировочные халаты и термобелье, туристические газовые плитки и баллоны к ним, продукты питания и влажные антибактериальные салфетки… Хочется отметить, что каждый из

нас может оказать нашим ребятам посильную помощь, внести свой маленький вклад, который в масштабах страны станет большим и важным. Посылки "с земли за ленточку" очень значимы для наших ребят и как психологическая поддержка, как напоминание о том, что о них помнят, в них верят, их ждут. Ведь это так важно для них", — прокомментировал отправку гуманитарной помощи Дмитрий Андриянов.