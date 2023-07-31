Под Самарой на реке Сок девочку порезало винтом катера

С полученными телесными повреждениями пострадавшая госпитализирована, ей оказывается необходимая помощь.
По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1.1 ст. 263 УК РФ — нарушение правил безопасности движения внутреннего водного транспорта лицом, управляющим маломерным судном, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека.
Проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств происшествия, допрашиваются свидетели, назначены судебные экспертизы, принимаются меры к установлению лица, управлявшего судном. Расследование продолжается.