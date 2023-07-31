Под Самарой на реке Сок девочку порезало винтом катера

31.07.2023 14:45 Читали 12

В воскресенье, 30 июля, на реке Сок в селе Малая Царевщина Красноярского района Самарской области гребным винтом проплывавшего мимо катера задело находившуюся в водоеме 12-летнюю девочку, сообщает Центральное межрегиональное СУ на транспорте Следственного комитета Российской Федерации.