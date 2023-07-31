Баскетбольная "Самара" подписала защитника Николу Ребича

31.07.2023 12:41 Читали 15

Сербский защитник Никола Ребич, имеющий богатый опыт выступления в европейских чемпионатах и Единой Лиге ВТБ — новичок БК "Самара". Контракт с игроком подписан сроком на один сезон.

Родился 22 января 1995 года. Рост 188 см.

Выступал за команды "Раднички ФМП" (Сербия, 2012/2013), "Црвена Звезда" (Сербия, 2013/2016), "Мега Лекс" (Сербия, 2016 — январь 2018), "Бильбао" (Испания, январь–июнь 2018), "Морнар" (Черногория, 2018/2019), "Енисей" (2019/2020), "Монако" (сентябрь–декабрь 2020), "Нантер 92" (Франция, декабрь 2020 — июнь 2021), "Миттельдойчер" (Германия, 2021/2022), "Автодор" (сентябрь–декабрь 2022), "Пари Нижний Новгород" (декабрь 2022 — июнь 2023).

Двукратный чемпион Сербии (2015 и 2016).

Двукратный чемпион Адриатической лиги (2015 и 2016).

Двукратный победитель Кубка Корача (второй по значимости турнир в Сербии, 2014 и 2015).

Выступал за сборные Сербии различных возрастов. Победитель чемпионата Европы U20 (2015, включен в символическую пятерку турнира). Бронзовый призер чемпионата Европы U18 (2012) и U20 (2014).

В сезоне-2022/2023 в составе "Пари Нижний Новгород" принял участие в 20 матчах Единой Лиги ВТБ, в которых в среднем набирал 7 очков и делал 2,1 подбора и 3,9 передачи (за 21 минуту на площадке).