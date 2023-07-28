На тольяттинку, истязавшую детей, завели еще одно уголовное дело

Следственным отделом по Автозаводскому району Тольятти СУ СК РФ по Самарской области возбуждено уголовное дело в отношении 27-летней женщины, подозреваемой в совершении преступления, предусмотренного п.п. "а", "г" ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание).

По версии следствия, в период с 20 апреля по 6 июля текущего года подозреваемая, находясь в квартире по месту жительства в Тольятти и действуя умышленно, причинила своим малолетним детям в возрасте 3 лет и 2 месяцев физические и психические страдания путем систематического длительного лишения воды и пищи, содержания жилища детей в ненадлежащем санитарно-гигиеническом состоянии и антисанитарных условиях, отсутствия необходимых гигиенических процедур с сыновьями.

Напомним, обращение в полицию Тольятти поступило от жителей многоквартирного дома на ул. Фрунзе о том, что в квартире соседей на протяжении двух дней плачут малолетние дети, на звонки в дверь никто не отвечает.

Ранее следственным отделом по Автозаводскому району города Тольятти была проведена проверка в порядке ст. ст. 144-145 УПК РФ по фату оставления детей в опасности в указанный период времени. По результатам проверки материал был направлен в прокуратуру для определения подследственности.

26 июля в соответствии с постановлением заместителя прокурора района данные материалы проверки направлены в отдел дознания, где расследуется уголовное дело в отношении матери детей по ст. 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего).

Руководитель следственного управления выехал в город Тольятти, где лично встретился с волонтерами общественной организации и выслушал имеющиеся у них сведения, касающиеся образа жизни подозреваемой. Полученная информация будет проверена в ходе расследования уголовного дела.

В настоящее время дети изъяты у матери, им оказана вся необходимая медицинская помощь, их жизни и здоровью ничто не угрожает.

В настоящее время продолжаются устанавливаться все обстоятельства преступления. Следствием в рамках расследования уголовного дела будет дана правовая оценка действиям должностных лиц, ответственных за работу в области опеки и попечительства. Ход и результаты расследования уголовного дела находятся на контроле у руководителя следственного управления.