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Сериал "Ухожу красиво" вошел в топ-3 проектов линейки Wink Originals и получит продолжение

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Комедийный экшн-сериал о перерождении полицейского "Ухожу красиво" (18+), эксклюзивно представленный в видеосервисе Wink, посмотрели уже более 1,5 млн зрителей. 10-серийный проект снят кинокомпанией "Вселенная кино" при поддержке "НМГ Студии". По общему количеству просмотров эта комедия с элементами черного юмора уверенно вошла в топ-3 сериалов линейки Wink Originals, премьера которых состоялась в 2023 году. Как и ожидалось, особенно полюбился проект подписчикам Wink из регионов.

Роли в сериале, снятом режиссёром Мишей Поляковым ("О чем говорят мужчины. Простые удовольствия", "Секреты семейной жизни", "Время жить, время умирать"), исполнили Владимир Яглыч, Нодар Джанелидзе, Фёдор Лавров, Мария Ахметзянова, Алексей Макаров и другие.

По сюжету странная метаморфоза произошла с оперуполномоченным подмосковного ОВД Борисом Фадеевым (Владимир Яглыч). У него проблемы с алкоголем, депрессия и сложная ситуация в семье. Тихий борец с полицейскими бумагами, главной задачей которого было спихнуть с себя ответственность на других и ничего не делать, преображается до неузнаваемости. Теперь Борис энергично берётся за самые опасные дела, подвергая свою жизнь опасности. Что заставляет нерадивого опера превратиться в супергероя и идти на подвиги? Какую же тайну герой скрывает от самых близких?

"Мы предугадали интерес наших подписчиков к сериалу "Ухожу красиво". К качественным полицейским комедиям всегда есть интерес, но в этом случае мы имеем дело не просто с развлекательным контентом, в проекте поднимаются вечные темы, но рассказывается о них без занудства — о важности семьи, беззаветной любви к детям, о том, на что ради семьи готов пойти мужчина, оказавшийся, казалось бы, на дне. А ещё здесь есть романтическая линия и даже острая сатира. Люди, похожие на героев сериала, точно могут встретиться зрителям в любой момент. И не случайно сериал получил очень высокую оценку пользователей Wink по десятибалльной шкале — 8,7. Ещё мы угадали со временем показа. Потому что летом хочется смотреть именно такое кино — яркое, динамичное, весёлое и с любимыми актёрами. В целом все наши оригинальные проекты получают высокие оценки подписчиков, что говорит о правильной программной политике сервиса", — отметил директор видеосервиса Wink ("Ростелеком") Антон Володькин.

"Мы искренне верили в то, что зритель тепло примет наш сериал. И очень приятно получить подтверждение того, что мы не ошиблись. Проект привлёк внимание не только поклонников комедий с элементами черного юмора, но и тех зрителей, которые не обходят своим вниманием качественные сериалы, вне зависимости от жанра. А "Ухожу красиво" — проект высококачественный: с точки зрения замысла и исполнения, сценария и режиссёрской работы, актёрского состава и исполнительского мастерства. И уже принято решение о продлении сериала на второй сезон", — заявил генеральный продюсер сериала Андрей Шишканов.

Постер

Трейлер

Кадры

Фото со съёмок

О сериале "Ухожу красиво" (18+)

Дата релиза: 20 июня 2023 года

Производство: кинокомпания "Вселенная кино" при поддержке "НМГ Студии".

Жанр: экшн-комедия

Формат: 10 серий по 30 мин.

Режиссёр:

Миша Поляков — премия "Золотой Орёл"; "О чем говорят мужчины. Простые удовольствия", "Секреты семейной жизни", "Время жить, время умирать"

Генеральные продюсеры:

Андрей Шишканов — "Зёма", "Зёма 3. Новогодний замес", "Домовой", "Неадекватные люди 2", "Суперпозиция"

Александр Косарим — "Актрисы", "Фишер", "Надвое", "Балет"

Антон Володькин — "Актрисы", "Фишер", "Надвое", "Балет"

Павел Воронин — "Днюха!"

Продюсеры "НМГ Студии":

Фёдор Бондарчук — "Фишер", "Библиотекарь", "Стая", "Балет", "Тётя Марта", "Мастер", "За час до рассвета", "Чики", "Родком" "Психологини", франшиза "Лёд" и др.

Дмитрий Табарчук — "Фишер", "Библиотекарь", "Стая", "Балет", "Тётя Марта", "Мастер", "За час до рассвета", "Родком", "Психологини" и др.

Максим Рыбаков — "Фишер", "Библиотекарь", "Актрисы", "Стая", "Балет", "Тётя Марта" и др.

Креативные продюсеры:

Илья Власьевский — "Тётя Марта", "Психологини", "Кухня. Война за отель"

Владимир Воронов — "Такое кино"

Денис Ворочай — "ИП Пирогова", "Училки в законе", "Анжелика"

Оператор-постановщик:

Станислав Шарков — "Стая", "ИП Пирогова", "Дорогой папа"

Композитор:

Михаил Чертищев — "Гуляй, Вася! Свидание на Бали", "Неадекватные люди 2", "Щелкунчик и волшебная флейта", франшиза "Три богатыря", франшиза "Иван Царевич и Серый Волк", "Бука. Моё любимое чудище", "Крепость: Щитом и мечом", "Царевны"

Художник-постановщик:

Елизавета Москвина — "Право на свободу"

Художник по костюмам:

Ника Сергеева — "Жиза", "Алиса не может ждать"

Художник по гриму:

Маргарита Файзулина

В ролях:

Владимир Яглыч — "Один вдох", "Мы из будущего", "Ночная смена", "Пять невест", "Экипаж", "Высота 89", "Екатерина", "Под прикрытием", "Частица Вселенной"

Мария Ахметзянова — "Триггер", "Монастырь", "Союз спасения", "Молодёжка", "Зорге", "Большая игра"

Нодари Джанелидзе — "Брестская крепость", "Балканский рубеж", "Московские тайны. Тринадцатое колено", "Туман 2"

Алексей Макаров — "Актрисы", "Операция "Неман", "Happy End", "Ворошиловский стрелок", "Первая попытка", "История одного назначения"

Фёдор Лавров — "Именины", "Американка", "Кто-нибудь видел мою девчонку?", "Отец и сын", "Давай разведёмся!", "Телец", "Бес", "Легенда о Коловрате", "Про любовь. Только для взрослых", "Оттепель", "Бесы", "Лучше, чем люди", "Краткий курс счастливой жизни"

Екатерина Кабак — "Движение вверх", "Мажор в Сочи", "Женщина, не склонная к авантюрам"

Ирина Темичева — "Кухня", "Сладкая жизнь", "Краткий курс счастливой жизни", "Девочки не сдаются", "Бессмертные"

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