Житель Жигулевска похитил и истязал девочку

По версии следствия, в июле 2023 г. подозреваемый, используя беспомощное состояние малолетней девочки, в силу ее возраста, обманным путем завел ее к себе в дом, где незаконно удерживал. Кроме того, малолетнему ребенку были причинены телесные повреждения. В настоящее время девочке оказана медицинская помощь. Угроза для ее жизни и здоровья отсутствует.
"В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления. Ход и результаты расследования уголовного дела находятся на контроле в следственном управлении", - сообщают в СУ СК РФ по Самарской области.