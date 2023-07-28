Житель Жигулевска похитил и истязал девочку

28.07.2023 14:53 Читали 18

В четверг, 27 июля, стало известно, что следственным отделом по городу Жигулевску СК РФ возбуждены уголовные дела в отношении местного жителя, подозреваемого в совершении преступлений, предусмотренных ст. 126 УК РФ (похищение человека) и ст. 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью). Об этом сообщили в пресс-службе ведомства и прокуратуре региона.

По версии следствия, в июле 2023 г. подозреваемый, используя беспомощное состояние малолетней девочки, в силу ее возраста, обманным путем завел ее к себе в дом, где незаконно удерживал. Кроме того, малолетнему ребенку были причинены телесные повреждения. В настоящее время девочке оказана медицинская помощь. Угроза для ее жизни и здоровья отсутствует.

"В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления. Ход и результаты расследования уголовного дела находятся на контроле в следственном управлении", - сообщают в СУ СК РФ по Самарской области.