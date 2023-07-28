В Сызрани разбираются в истории с насилием школьников

28.07.2023 16:52 Читали 13

В Сызрани разбираются в истории с 11-летними школьниками. По данным "Волга Ньюс", 11-летний мальчик, угрожая ножом, совершил насильственные действия сексуального характера в отношении сверстника. Произошедшее он снял на видео и показал своему товарищу. Товарищ после просмотра совершил аналогичное деяние с другим мальчиком.

"Видео стали "гулять" и в какой-то момент попали к взрослым. Началось разбирательство", — сообщил источник "Волга Ньюс".

Дошла информация и до следственных органов.

"В возбуждении уголовного дела отказали, так как субъект не достиг возраста привлечения к уголовной ответственности", — уточнили в Следственном комитете.

Между тем, по данным "Волга Ньюс", ситуацию недавно разбирали на комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. В повестке было обсуждение двух постановлений об отказе в возбуждении уголовного дела, предусмотренного статьей 132 УК РФ ("Насильственные действия сексуального характера"), а также вопрос о целесообразности помещения в СУВУЗТ г. Октябрьск и в ЦВСНП ГУ МВД России по Самарской области.

В полиции комментировать ситуацию не стали. Но неофициально общественники и правоохранители рекомендуют родителям максимально уделять внимание детям, особенно в летний период. Папам и мамам советуют проводить больше времени со своими чадами, занимать их полезными делами и проводить беседы о недопустимости правонарушений.