БК "Самара" подписал контракты с молодыми баскетболистами

28.07.2023 14:49 Читали 15

Денис Першин, Ярослав Дудник, Илья Зайцев, Антон Федоров, Егор Чирков и Никита Косяков будут играть за "молодежку" "Самары", сообщает пресс-служба баскетбольного клуба.

"Рад, что нам на новый сезон удалось подписать этих игроков, — прокомментировал главный тренер команды "Самара-2" Александр Полинкевич. — Илья Зайцев и Антон Федоров — самарские ребята, которые своим трудом, своей работой на тренировках доказали, что заслуживают место в составе. С ними в один ряд я могу поставить и Егора Чиркова: это перспективный парень из Тольятти, он проявил себя в команде ДЮБЛ и уже подключался к "молодежке". Удалось вернуть домой Ярослава Дудника и Дениса Першина, которые провели три года в Краснодаре и получили там хороший опыт. Единая молодежная лига ВТБ — это турнир, в котором они пока не играли, это шаг вперед. Никита Косяков много лет провел в системе ЦСКА и уже играл в "молодежке". Надеюсь, в нашей команде он будет прогрессировать, вырастет в хорошего центрового и поможет "Самаре".