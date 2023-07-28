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Мобильная версия интернет-банка ПСБ для частных клиентов вошла в тройку лучших в России

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ПСБ вошел в тройку лидеров в рейтинге лучших мобильных версий интернет-банков в России для частных лиц. Рейтинг составлен на базе исследования Mobile Web Banking Rank 2023, проведенного агентством Markswebb, и оценивает функциональность и эффективность самых популярных мобильных версий интернет-банков с точки зрения удобства и скорости сервиса.

Эксперты Markswebb отметили, что мобильная версия интернет-банка ПСБ содержит функциональные и удобные решения — подтягивание личных данных из "Госуслуг" для новых клиентов, выпуск пластика к дебетовой виртуальной карте, заказ обратного звонка от банка и др., а также наиболее полно и качественно решает задачи по заказу справок, перевыпуску карт, управлению лимитом по кредитной карте.

Высокая оценка ПСБ в рейтинге отражает уровень клиентского опыта при решении финансовых задач в цифровых каналах, при этом клиенту доступен полный функционал мобильного и интернет-банка ПСБ с привычной понятной навигацией и интерфейсом.

"Развитие цифровой инфраструктуры и финансовых сервисов в новых условиях для кредитных организаций неразрывно связаны с повышением надежности, скорости, качества и безопасности предоставления банковских услуг. Сегодня наши первоочередные задачи — это обеспечение удобного бесшовного клиентского пути во всех цифровых каналах, реализация принципа "все услуги в цифровом офисе", а также интеграция с различными государственными информационными системами и базами данных, в том числе порталом "Госуслуги". Сегодня ПСБ является единственным банком, кто запустил абсолютно идентичные по своему функционалу мобильный банк и интернет-банк, обеспечив пользователю привычный цифровой опыт при решении разных финансовых задач при переходе из одного сервиса в другой. Это помогло нам занять лидирующие позиции в рейтинге Mobile Web Banking Rank 2023", — отметил директор департамента цифрового розничного бизнеса ПСБ Константин Хайсанов.

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Новости

Назад. 28 июля 2023
Мобильная версия интернет-банка ПСБ для частных клиентов вошла в тройку лучших в России
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