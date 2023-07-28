16+
Написать в редакцию Подписаться на RSS Войти в архив

Участники шоу "Главная сцена" Radio Kamerger презентуют в Самаре свой первый альбом

Wink и more.tv анонсируют старт съемок нового комедийного сериала "Отмороженные"

Читали 29

Видеосервисы Wink и more.tv объявляют о старте съемок комедийного сериала "Отмороженные" (16+) со Светланой Ивановой ("Тест на беременность", "Триггер"), Яном Цапником ("Метод", "Триггер") и Владом Коноплевым ("Король и шут", "Восьмидесятые") в ролях. Проект пополнит линейки Wink Originals more originals. Производством сериала занимается телекомпания LEGIO FELIX при участии "НМГ Студии" и поддержке Института развития интернета (АНО "‎ИРИ"‎).

По сюжету четыре бандита в конце девяностых приезжают выбивать из должника деньги, но случайно попадают в криокамеру — и оказываются в 2022 году. Фил, Чак, Вжик и Масса не сразу понимают, что за это время Москва радикально изменилась, их стиль жизни сильно устарел, а у людей вокруг появилось много незнакомых устройств и странных привычек. Хуже всего то, что их близкие стали старше, и теперь кому-то придется заново строить отношения с сыном, ставшим его ровесником, а кому-то — завоевывать сердце уже сильно повзрослевшей подруги. Теперь четверка друзей должна найти себя в новом непонятном мире и отомстить бывшему боссу, который и отправил их в криокамеру.

Кадры со съемок

"‎Для меня сериал "Отмороженные" — это такая история про безусловную любовь сквозь время, пространство и прочие условности, про настоящую дружбу. Проект напоминает мне мой самый любимый фильм "Назад в будущее" как если бы его снимал Тарантино. В целом мне кажется, что это очень классная драйвовая история, которой у нас еще не было, я ничего подобного в русском кино не видела. Я много лет знакома с шоураннером и режиссером проекта Аней Мирохиной, мы давно хотели поработать вместе, и я очень рада, что наши пути сошлись именно в этом проекте. Из всей команды "Отмороженных" я снималась только с Яном Цапником, правда, совершенно в другой роли. А еще я большой поклонник Влада Коноплева и рада, что удастся с ним поработать в этом кино. Мне кажется, что может получиться что-то классное, наглое, смешное и смелое"‎, — отметила исполнительница главной роли Светлана Иванова.

В сериале снимаются Светлана Иванова, Ян Цапник, Нонна Гришаева, Влад Коноплев, Иван Агапов, Эмилия Спивак, Савелий Наумов, Денис Васильев, Федор Лавров, Алексей Красненков, Даниил Спиваковский, Виктория Агалакова, Кирилл Полухин, Ярослав Заргаров, Дмитрий Янчевский, Карен Арутюнов и другие.

О сериале "Отмороженные" (16+)

Производство: LEGIO FELIX при участии "НМГ Студии" и поддержке Института развития интернета (АНО "‎ИРИ"‎)

Онлайн-платформы: Wink (Wink Originals) и more.tv (more originals)

Жанр: комедия

Количество серий: 17

Хронометраж: 24 минуты

Режиссер-постановщик: Аня Мирохина

Продюсеры: Илья Куликов, Андрей Семенов

Художник-постановщик: Александр Вязоветский

Исполнительный продюсер: Алексей Тутаринов

Продюсер продвижения: Владимир Пермяков

Оператор-постановщик: Виктор Митропов

В ролях: Светлана Иванова, Ян Цапник, Нонна Гришаева, Влад Коноплев, Иван Агапов, Эмилия Спивак, Савелий Наумов, Денис Васильев, Федор Лавров, Алексей Красненков, Даниил Спиваковский, Виктория Агалакова, Кирилл Полухин, Ярослав Заргаров, Дмитрий Янчевский, Карен Арутюнов и другие.

Версия для печати

Новости

Назад. 28 июля 2023
Wink и more.tv анонсируют старт съемок нового комедийного сериала "Отмороженные"

В России и мире

При поддержке Сбера фонд "Без рек как без рук" проведёт экологическую оценку туристических объектов Волжского бассейна

При поддержке Сбера некоммерческий фонд "Без рек как без рук" проведёт экологическое исследование объектов туризма на трёх волжских водохранилищах — Иваньковском, Чебоксарском и Куйбышевском. Цель проекта — оценить пригодность водоёмов для отдыха и занятий спортом в наиболее популярных пляжных зонах. Исследование проводится в ходе совместной акции Сбера и фонда <a href="https://www.sberbank.ru/ru/sberpress/esg/article?newsID=a867571b-533e-46a3-b785-dd551fa0e207&blockID=ff036e8f-6beb-4d62-b4e7-4c3e0a22b553&regionID=64&lang=ru&type=NEWS" target="_blank">"Дань Волге в День Волги"</a>.

Осенью в Самаре откроется Волжский государственный университет водного транспорта

Волжский государственный университет водного транспорта (ВГУВТ) уже осенью откроет свои двери для всех желающих, который находился на реставрации с 2021 года. Сооружение является культурным наследием города Самары — раньше это был купеческий дом первой половины ХХ века. Однако реставрация не проводилась с 1936 года.

Культура и стиль

Люди

Счастье людей — мои изделия: история о том, как увлечение стало работой мечты

Огромную часть своей жизни мы посвящаем любимому делу. Стремление найти себя и заняться тем самым делом, благодаря которому начинаешь ценить свою жизнь, преображая всё вокруг. Стальное упорство, интерес и желание часто приносят заработок. Так и получается: работа в удовольствие.

Кошелек

"Крыша новых впечатлений" от экскурсионного агентства "Город-Курорт"

Самара готовится приветствовать новый проект от экскурсионного агентства "Город-Курорт" — "Крыша новых впечатлений". Открытие пройдет 8 июля на крыше торгового центра "Аврора" по адресу Аэродромная 47а. Начало мероприятия запланировано на 18:00.

В Самаре открылось две точки корейского стритфуда — летнее кафе на набережной и ресторан в центре города

16 июня в Самаре произошло открытие двух точек корейского стритфуда Chicko, которые уже успели завоевать популярность среди любителей k-pop и дорам. Ресторан находится по адресу Молодогвардейская 98, а летнее кафе располагается на набережной.

Здоровье

Психолог Наталья Миронова о плюсах и минусах работы онлайн

В 21 веке психология как никогда актуальна. По сравнению с прошлыми десятилетиями эта профессия стала более востребована в обществе. Благодаря новым технологиям, профессионалы могут с легкостью оказывать помощь, не выходя из своего кабинета. Люди этой профессии помогают справиться с проблемами морально, качественно и аккуратно. Ведь сейчас общество больше времени начало уделять своему ментальному здоровью. Благодаря чему работа онлайн для психолога — это большой плюс в том, что можно быстро прийти на помощь и получить прекрасный результат.

Милена Климанова (Take pill): «Удаленный контроль - это спасение для врача и пациента»

Как оптимизировать контакты лечащего врача и пациента, сделать их простыми и безопасными? Ведь при некоторых заболеваниях лечение длится годами, а приходить на осмотр в поликлинику получается не всегда. Особенно остро эти вопросы встают при лечении инфекционных заболеваний, несущих социальную опасность.

Мой дом

Он и она