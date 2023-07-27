16+
Написать в редакцию Подписаться на RSS Войти в архив

Участники шоу "Главная сцена" Radio Kamerger презентуют в Самаре свой первый альбом

Ешь, дыши, учись: врачи ВСК рассказали, как правильно готовиться к экзаменам

Читали 22

Традиционно на второй месяц лета приходится пора сдачи вступительных экзаменов в ВУЗы, пересдачи предметов в рамках летней сессии. Врач терапевт Цифровой клиники Страхового Дома ВСК рассказала, какой рацион питания помогает улучшить умственные способности, как правильно соблюсти баланс учебы и отдыха, а также справиться со стрессом во время экзаменов.

Оптимальный рацион питания играет важную роль в активации мозговой деятельности и снижении уровня стресса. Вот несколько продуктов, которые помогают улучшить работоспособность и справиться с эмоциональным напряжением:

  • жирная морская рыба (лосось, сардины и треска): содержит Омега-3 жирные кислоты, способствующие продуктивной мозговой деятельности. Омега-3 поддерживает функцию мозга, улучшает память и способствует сосредоточенности;
  • орехи и семена: грецкие орехи, миндаль, фисташки и семена подсолнечника богаты антиоксидантами, витаминами и минералами. Они помогают повысить когнитивные функции;
  • фрукты, овощи, ягоды (например, киви, шпинат и брокколи): содержат витамины С и Е, антиоксиданты и другие питательные вещества, которые улучшают мозговую активность;
  • темный шоколад: какао содержит флавоноиды, которые помогают улучшить кровообращение в мозге и повышают способность к обучению. Однако употребление шоколада должно быть умеренным из-за его высокого содержания калорий и сахара.
  • зеленый чай: содержит легкую дозу кофеина, а также аминокислоту L-теанин, которая помогает сосредоточиться без вызывания нервозности.

Существует расхожий миф о том, что если повторить пройденный материал перед сном, то он лучше запомнится. Однако у такого метода есть и свои минусы. Недостаток сна может негативно сказаться на уровне внимания и концентрации, а также на способности мозга к обработке и усвоению информации. Повторять выученный материал стоит не позже, чем за 1-2 часа до сна.

"Перед экзаменом важно не только изучить материал, но и правильно психологически настроить себя перед испытанием. Чтобы избежать стресса, стоит попробовать ответить себе на вопрос: "что самое страшное может случиться?" и "что тогда будет?". Продолжить такую логику вопросов и ответов можно до пяти раз. Это поможет понять, что зачастую наши страхи немного преувеличены. Также важно во время подготовки уделять внимание занятиям, которые помогут разгрузить психику, например, спорту", — отмечает Ольга Бакшутова, руководитель управления цифровой медицины Страхового Дома ВСК.

Непосредственно перед экзаменом рекомендуется остерегаться употребления успокоительных препаратов. Многие подобные медикаменты влияют на центральную нервную систему и могут оказывать негативное влияние на функции мозга, такие как память, концентрация и реакции, вызывать сонливость. Более того, употребление успокоительных препаратов без медицинского назначения может быть опасным и привести к фпобочным эффектам, особенно при наличии каких-либо хронических заболеваний или приеме других лекарств.

Если при виде экзаменационного бланка или самого экзаменатора начинается паника, есть быстрый способ помочь себе с помощью дыхательных упражнений. Например, дыхание по квадрату. Нужно сделать вдох на 4 счета, задержать дыхание на 4 счета, выдохнуть также считая до 4, а затем снова задержать на 4 счета дыхание. Буквально пара минут такого дыхания поможет взять себя в руки и показать себя с лучшей стороны.

"Важно помнить, что питание должно быть сбалансированным и разнообразным. Избегайте переедания и употребления слишком тяжелой пищи перед экзаменами, чтобы избежать чувства усталости и сонливости. Вместо этого придерживайтесь здорового рациона, включая вышеупомянутые продукты, и пейте достаточное количество воды для гидратации организма и поддержания ясности ума. Соблюдение правильного питания и режима сна поможет вам максимально использовать свой потенциал во время подготовки к экзаменам и снизить уровень стресса перед ними", — отмечает Алина Красикова, врач-терапевт Страхового Дома ВСК.

Версия для печати

Новости

Назад. 27 июля 2023
Ешь, дыши, учись: врачи ВСК рассказали, как правильно готовиться к экзаменам
Спешите видеть добро: завершились съемки фильма "Волонтёр" по сценарию Александра Рогожкина
ВСК выплатила первое возмещение в рамках онлайн урегулирования по ОСАГО
Саундтрек из сериала "Плакса" первыми услышали 75 000 гостей "Лужников"

В России и мире

При поддержке Сбера фонд "Без рек как без рук" проведёт экологическую оценку туристических объектов Волжского бассейна

При поддержке Сбера некоммерческий фонд "Без рек как без рук" проведёт экологическое исследование объектов туризма на трёх волжских водохранилищах — Иваньковском, Чебоксарском и Куйбышевском. Цель проекта — оценить пригодность водоёмов для отдыха и занятий спортом в наиболее популярных пляжных зонах. Исследование проводится в ходе совместной акции Сбера и фонда <a href="https://www.sberbank.ru/ru/sberpress/esg/article?newsID=a867571b-533e-46a3-b785-dd551fa0e207&blockID=ff036e8f-6beb-4d62-b4e7-4c3e0a22b553&regionID=64&lang=ru&type=NEWS" target="_blank">"Дань Волге в День Волги"</a>.

Осенью в Самаре откроется Волжский государственный университет водного транспорта

Волжский государственный университет водного транспорта (ВГУВТ) уже осенью откроет свои двери для всех желающих, который находился на реставрации с 2021 года. Сооружение является культурным наследием города Самары — раньше это был купеческий дом первой половины ХХ века. Однако реставрация не проводилась с 1936 года.

Культура и стиль

Люди

Счастье людей — мои изделия: история о том, как увлечение стало работой мечты

Огромную часть своей жизни мы посвящаем любимому делу. Стремление найти себя и заняться тем самым делом, благодаря которому начинаешь ценить свою жизнь, преображая всё вокруг. Стальное упорство, интерес и желание часто приносят заработок. Так и получается: работа в удовольствие.

Кошелек

"Крыша новых впечатлений" от экскурсионного агентства "Город-Курорт"

Самара готовится приветствовать новый проект от экскурсионного агентства "Город-Курорт" — "Крыша новых впечатлений". Открытие пройдет 8 июля на крыше торгового центра "Аврора" по адресу Аэродромная 47а. Начало мероприятия запланировано на 18:00.

В Самаре открылось две точки корейского стритфуда — летнее кафе на набережной и ресторан в центре города

16 июня в Самаре произошло открытие двух точек корейского стритфуда Chicko, которые уже успели завоевать популярность среди любителей k-pop и дорам. Ресторан находится по адресу Молодогвардейская 98, а летнее кафе располагается на набережной.

Здоровье

Психолог Наталья Миронова о плюсах и минусах работы онлайн

В 21 веке психология как никогда актуальна. По сравнению с прошлыми десятилетиями эта профессия стала более востребована в обществе. Благодаря новым технологиям, профессионалы могут с легкостью оказывать помощь, не выходя из своего кабинета. Люди этой профессии помогают справиться с проблемами морально, качественно и аккуратно. Ведь сейчас общество больше времени начало уделять своему ментальному здоровью. Благодаря чему работа онлайн для психолога — это большой плюс в том, что можно быстро прийти на помощь и получить прекрасный результат.

Милена Климанова (Take pill): «Удаленный контроль - это спасение для врача и пациента»

Как оптимизировать контакты лечащего врача и пациента, сделать их простыми и безопасными? Ведь при некоторых заболеваниях лечение длится годами, а приходить на осмотр в поликлинику получается не всегда. Особенно остро эти вопросы встают при лечении инфекционных заболеваний, несущих социальную опасность.

Мой дом

Он и она