Ешь, дыши, учись: врачи ВСК рассказали, как правильно готовиться к экзаменам

27.07.2023 17:42 Читали 22

Традиционно на второй месяц лета приходится пора сдачи вступительных экзаменов в ВУЗы, пересдачи предметов в рамках летней сессии. Врач терапевт Цифровой клиники Страхового Дома ВСК рассказала, какой рацион питания помогает улучшить умственные способности, как правильно соблюсти баланс учебы и отдыха, а также справиться со стрессом во время экзаменов.

Оптимальный рацион питания играет важную роль в активации мозговой деятельности и снижении уровня стресса. Вот несколько продуктов, которые помогают улучшить работоспособность и справиться с эмоциональным напряжением:

жирная морская рыба (лосось, сардины и треска): содержит Омега-3 жирные кислоты, способствующие продуктивной мозговой деятельности. Омега-3 поддерживает функцию мозга, улучшает память и способствует сосредоточенности;

орехи и семена: грецкие орехи, миндаль, фисташки и семена подсолнечника богаты антиоксидантами, витаминами и минералами. Они помогают повысить когнитивные функции;

фрукты, овощи, ягоды (например, киви, шпинат и брокколи): содержат витамины С и Е, антиоксиданты и другие питательные вещества, которые улучшают мозговую активность;

темный шоколад: какао содержит флавоноиды, которые помогают улучшить кровообращение в мозге и повышают способность к обучению. Однако употребление шоколада должно быть умеренным из-за его высокого содержания калорий и сахара.

зеленый чай: содержит легкую дозу кофеина, а также аминокислоту L-теанин, которая помогает сосредоточиться без вызывания нервозности.

Существует расхожий миф о том, что если повторить пройденный материал перед сном, то он лучше запомнится. Однако у такого метода есть и свои минусы. Недостаток сна может негативно сказаться на уровне внимания и концентрации, а также на способности мозга к обработке и усвоению информации. Повторять выученный материал стоит не позже, чем за 1-2 часа до сна.

"Перед экзаменом важно не только изучить материал, но и правильно психологически настроить себя перед испытанием. Чтобы избежать стресса, стоит попробовать ответить себе на вопрос: "что самое страшное может случиться?" и "что тогда будет?". Продолжить такую логику вопросов и ответов можно до пяти раз. Это поможет понять, что зачастую наши страхи немного преувеличены. Также важно во время подготовки уделять внимание занятиям, которые помогут разгрузить психику, например, спорту", — отмечает Ольга Бакшутова, руководитель управления цифровой медицины Страхового Дома ВСК.

Непосредственно перед экзаменом рекомендуется остерегаться употребления успокоительных препаратов. Многие подобные медикаменты влияют на центральную нервную систему и могут оказывать негативное влияние на функции мозга, такие как память, концентрация и реакции, вызывать сонливость. Более того, употребление успокоительных препаратов без медицинского назначения может быть опасным и привести к фпобочным эффектам, особенно при наличии каких-либо хронических заболеваний или приеме других лекарств.

Если при виде экзаменационного бланка или самого экзаменатора начинается паника, есть быстрый способ помочь себе с помощью дыхательных упражнений. Например, дыхание по квадрату. Нужно сделать вдох на 4 счета, задержать дыхание на 4 счета, выдохнуть также считая до 4, а затем снова задержать на 4 счета дыхание. Буквально пара минут такого дыхания поможет взять себя в руки и показать себя с лучшей стороны.

"Важно помнить, что питание должно быть сбалансированным и разнообразным. Избегайте переедания и употребления слишком тяжелой пищи перед экзаменами, чтобы избежать чувства усталости и сонливости. Вместо этого придерживайтесь здорового рациона, включая вышеупомянутые продукты, и пейте достаточное количество воды для гидратации организма и поддержания ясности ума. Соблюдение правильного питания и режима сна поможет вам максимально использовать свой потенциал во время подготовки к экзаменам и снизить уровень стресса перед ними", — отмечает Алина Красикова, врач-терапевт Страхового Дома ВСК.