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ВСК выплатила первое возмещение в рамках онлайн урегулирования по ОСАГО

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Страховой Дом ВСК выплатил первую компенсацию за ДТП по ОСАГО, оформленное в электронном формате. С момента ДТП до выплаты компенсации прошло менее суток. В ВСК дистанционное урегулирование в автогражданке заработало сразу с даты вступления в силу соответствующих поправок в закон.

Первым автолюбителем, который воспользовался дистанционным урегулированием ОСАГО, стал 36-летний житель Астраханской области. Весь процесс оформления страхового события занял у него не более 20 минут, а самому застрахованному не пришлось ехать в офис компании и заполнять бумажные документы. Для оформления страхового случая клиент ВСК предоставил электронный европротокол, а также осуществил фотофиксацию через портал Госуслуги.

Для оценки ущерба ВСК использовала фотографии, которые клиент осуществил во время фотофиксации ДТП и оформления электронного европротокола. Компания рассчитала сумму компенсации и после получения согласия застрахованного — произвела выплату.

"Меньше суток прошло с момента ДТП до выплаты денежных средств. И, конечно, рад, что никуда не нужно было ехать. Уверен, что сервис будет популярен у водителей, уже рассказал всем своим друзьям, товарищам и коллегам. Сразу сказал им, чтобы не боялись, оформляли, ведь есть вся подробная инструкция, где рассказывают, что делать. И, конечно, рад, что никуда не нужно было ехать", — отметил Тарас Вовк, первый автомобилист, оформивший дистанционное урегулирование ОСАГО.

"Цифровая трансформация является важной частью стратегии развития ВСК. Наша цель — не просто соответствовать рыночным трендам, но и формировать их самим. Нововведение позволяет сэкономить время, да и в целом значительно упростит процесс для автовладельца. Кроме того, за счет интеграции нашей информационной системы с порталом Госуслуг минимизируется риск ошибок при оформлении документов. По нашим оценкам, доля онлайн урегулирования в ОСАГО может достигнуть 50% в следующем году", — отметил Артем Король, заместитель генерального директора по управлению убытками Страхового Дома ВСК.

Согласно вступившему в силу 15 июля законопроекту, страховщики обязаны запустить сервис не позднее 1 января 2025 года.

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Назад. 27 июля 2023
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