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Саундтрек из сериала "Плакса" первыми услышали 75 000 гостей "Лужников"

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22 июля на концерте группы "Руки Вверх!" в "Лужниках" впервые прозвучала песня "Девочка-плакса" — главная музыкальная тема сериала Сергея Жукова "Плакса" (16+). Песню исполнила Ника Жукова, сыгравшая жертву буллинга в новом проекте линейки Wink Originals. Трек уже можно послушать эксклюзивно в VK Музыке. Цифровая премьера молодёжной драмы состоится в сентябре в видеосервисе Wink ("Ростелеком"), а телепремьера — в новом сезоне СТС.

Фото с концерта в "Лужниках"

"Выступить перед 75 000 зрителями — большой вызов для Ники. Я и сам до сих пор боюсь выходить на сцену, хотя провёл на ней двадцать семь лет. Хочется, чтобы песня стала гимном людей, готовых решать проблемы позитивным способом. Всем нам бывает грустно, но подросткам особенно сложно справляться с трудностями. Надеюсь, благодаря песне они поймут, что всё можно решить и важно делиться проблемами с близкими, а им, в свою очередь, подмечать такие ситуации и не проходить мимо", — сказал Сергей Жуков.

По словам лидера "Руки Вверх!", благодаря песне и появился сериал "Плакса": "Изначально мы писали её для Ники, у которой временами возникало недопонимание с одноклассниками. А так как рок-музыка всегда была протестной и сейчас общемировая тенденция на живой звук и выступления с инструментами, это стало идеальным решением. Мы сняли клип и поделились им с продюсерами СТС, которым очень понравилась идея. Так, этот трек породил большой телепроект, чему я очень рад".

Для Ники Жуковой выступление в "Лужниках" стало первым сольным перформансом такого масштаба: "Для меня это волнительно, ведь зрители первый раз услышали наш саундтрек. Конечно, это огромный стадион, и я переживала: удастся ли до каждого донести свою энергию. Поэтому копила силы, чтобы выплеснуть всё на концерте".

Постановкой шоу занимался известный хореограф Сергей Мандрик. При поддержке Wink в выступлении Ники на концерте и съёмках клипа на новую песню приняли участие больше ста старшеклассниц. "Эффектный видеоряд, школьницы, выходящие на сцену под кадры из сериала, пиротехника, музыка, свет — мы сделали всё, чтобы Ника выступила ярко и стала украшением концерта", — считает Сергей Мандрик.

Всего для новой драмы Сергей Жуков написал двенадцать композиций в рок-стиле. Также три песни, включая дуэт с Никой Жуковой, добавил кумир подростков и актёр сериала Ваня Дмитриенко. Треки начнут появляться на музыкальных площадках синхронно с выходом каждой серии.

Сериал "Плакса" рассказывает историю москвички Маши (Ника Жукова), которая вместе с семьей (Роман Маякин, Агата Муцениеце, Адам Кумаев) переезжает к бабушке (Ирина Розанова) в Новоморск. После элитной гимназии на Рублёвке ей непросто смириться с местными порядками и бытом провинциальной школы, на проблемы которой закрывают глаза её педагоги. Одноклассники во главе с бунтаркой Крис (Диана Енакаева) не в восторге от новенькой и делают её жизнь невыносимой. Травля ужесточается, когда Маша влюбляется в парня Крис и собирает свой бэнд "Плакса" (Ваня Дмитриенко, Даниил Муравьёв, Софья Николаева). И теперь именно музыка помогает девочке не сдаться.

Фото со съемок

О сериале "Плакса" (16+)

Производство: "РУКИ ВВЕРХ! ПРОДАКШН"

Жанр: музыкальная драма

Хронометраж: 48 минут

Количество серий: 8

Режиссёр-постановщик: Андрей Силкин

Оператор-постановщик: Денис Панов

Генеральный продюсер: Сергей Жуков

Продюсеры СТС: Максим Рыбаков, Антон Федотов, Владимир Неклюдов

Продюсеры Wink: Антон Володькин, Александр Косарим

Музыкальный продюсер: Сергей Жуков

Креативный продюсер: Вадим Бакунев

Исполнительный продюсер: Ксения Белоусова, Георгий Розинов

Сценаристы: Ирина Гурьянова, Сергей Жуков, Оксана Барковская, Вадим Бакунев, Алина Луну

В ролях: Ника Жукова, Ваня Дмитриенко, Агата Муцениеце, Роман Маякин, Ирина Розанова, Татьяна Орлова, Екатерина Семёнова, Никита Тарасов, Елена Захарова, Анна Гуляренко, Светлана Колпакова, Анна Зайкова, Диана Енакаева, Даниил Муравьёв, Алексей Онежен, Софья Николаева, Алексей Демидов, Афина Лукиди, Даниил Чибриков, Адам Кумаев и другие.

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Новости

Назад. 27 июля 2023
Саундтрек из сериала "Плакса" первыми услышали 75 000 гостей "Лужников"

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