В Самаре водитель без "прав" лишился машины и получил штрафы за дрифт с диваном

26.07.2023 18:03 Читали 42

Сотрудниками полиции в ходе мониторинга сети Интернет 25 июля был выявлен факт нарушения правил перевозки людей, вне кабины автомобиля. Так, 20 июля около 00:30 напротив здания Самарского онкологического диспансера 18-летний водитель ВАЗ-2101 на гибкой сцепке осуществлял буксировку дивана, на котором находился 20-летний парень.

В ходе проверки установлено, что машиной управлял водитель, у которого нет водительского удостоверения. По данному факту составлены административные материалы: по ч.2 ст. 12.23 КоАП РФ (нарушение правил перевозки людей), по ч. 2 ст. 12.37 КоАП (несоблюдение требований об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств), по ч. 1 ст. 12.1 КоАП (управление транспортным средством, не зарегистрированным в установленном порядке), по ч. 1 ст. 12.7 КоАП (управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством).

ВАЗ-2101 задержан и помещен на специализированную стоянку. "В результате данного события гражданин 2003 г.р. телесных повреждений не получил, в медицинское учреждение не обращался", - говорится в сообщении ГИБДД по Самарской области.