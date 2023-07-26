На набережной Самары пройдет фестиваль пляжных видов спорта

26.07.2023 12:00 Читали 33

В Самаре на второй очереди набережной Волги (Первомайский спуск) пройдет "Самара Open Комус Fest". Фестиваль включает соревнования по восьми видам спорта: пляжный волейбол, пляжный теннис, пляжный футбол, пляжный паркур, пляжный алтимат, пляжное регби, пляжный баскетбол и пляжное сумо.

"Это масштабное мероприятие, которое направлено на развитие и популяризацию пляжных видов спорта, а также привлечение молодежи и взрослых к систематическим занятиям физической культурой", - отмечают организаторы.

С 26 июля на протяжении пяти дней более чем 1200 участников из разных регионов и стран будут соревноваться на 20 оборудованных площадках, чтобы выиграть денежный приз и доказать, что они лучшие в своем виде спорта.

При этом зрители смогут не только понаблюдать за игрой спортсменов, но и поучаствовать в различных конкурсах и выиграть призы от спонсора.