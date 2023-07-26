С Днем парашютиста!

26.07.2023 16:09 Читали 7

Сегодня отмечается неофициальный, но широко известный праздник советских и российских профессионалов и любителей парашютного спорта — День парашютиста.

Именно в этот день, 26 июля 1930 года группа советских лётчиков и механиков 11-й авиационной бригады Московского военного округа под руководством комбрига ВВС РККА Леонида Григорьевича Минова впервые совершила под Воронежем серию парашютных прыжков из самолётов. Это событие и положило начало массовому развитию парашютизма в СССР.

Первый парашют был разработан, сконструирован и испытан техником-самоучкой Глебом Котельниковым, который пытался предотвратить трагические исходы в авиационных полётах. Первый парашют был лёгким, уложенным в ранец, всегда находился с лётчиком. Результаты испытаний

показали, что парашют действовал безотказно.

27 октября 1911 года Котельников запатентовал своё изобретение «РК-1» (русский, котельниковский, первый), но бюрократическая машина российского военного министерства не придала значение данному

изобретению, и предложение Котельникова было отклонено «за ненадобностью».

Котельников упорно продолжал работу над своим изобретением и в 1923 году создал новую модель ранцевого парашюта «РК-2», а позднее модель парашюта «РК-3» с мягким ранцем, который 4 июля 1924 года был запатентован. Модель «РК-3» стала первым в мире парашютом с мягким ранцем — подобные модели используются и по сей день.

В том же 1924 году Котельников изготовил грузовой парашют «РК-4» с куполом диаметром 12 метров. На этом парашюте можно было опускать груз массой до 300 килограммов. В 1926 году Котельников передает все свои изобретения Советскому правительству.

В конце 1929 года по решению партии и правительства парашюты стали обязательными для авиации и воздухоплавания.

Сегодня в России парашютные прыжки с самолётов, аэростатов и других летательных аппаратов исчисляются десятками тысяч, а парашюты применяются в авиации, армии, спорте и других сферах жизнедеятельности человека.

Региональное отделение ДОСААФ России по Самарской области уделяет большое внимание популяризации и развитию парашютного спорта.

Флагманом работы в этом направлении уже долгие годы является Алла Григорьевна Конышева, начальник ПС и ПДС АНО дополнительного профессионального образования «Самарский областной аэроклуб Общероссийской общественно-государственной организации «Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России» поселка Октябрьский Кинельского района.

Мастер спорта Международного класса, Алла Григорьевна установила 8 Мировых и 2 Всесоюзных рекорда по парашютному спорту, стала многократным чемпионом ВВС ВС РФ и ВВС ВС СССР. В ее арсенале – более 11 000 прыжков с парашютом, рассказ о ее выдающихся достижениям

включен в Книгу истории парашютного спорта СССР.

Алла Григорьевна до сих пор ведет большую тренерскую работу, активно сотрудничая с Правительством Самарской области, Министерством образования и науки Самарской области и другими ведомствами,

осуществляет организацию и проведение сборов воспитанников военно-патриотических клубов и объединений на базе аэроклуба, а также мероприятий военно-патриотической направленности, осуществляет парашютную подготовку при проведении профильных смен военно-спортивного лагеря «Авиатор» для детей и подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации.

Коллектив Регионального отделения ДОСААФ России по Самарской области поздравляет с Днём парашютиста всех причастных к этому празднику: и профессионалов, и любителей. Вы смелые, отважные и мужественные покорители неба, мы гордимся вашими достижениями и желаем новых побед

и высот!