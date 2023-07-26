Страховой Дом ВСК принял первое в стране заявление на онлайн урегулирование по ОСАГО от владельца LADA Vesta из Астрахани

26.07.2023 16:46 Читали 16

Страховой Дом ВСК первым на рынке принял обращение в связи с ДТП по ОСАГО в электронном формате. Компания совместно с Министерством цифрового развития запустила сервис электронного урегулирования в автогражданке с 15 июля — с даты вступления в силу соответствующих поправок в закон об ОСАГО.

Первое заявление на дистанционное урегулирование по ОСАГО поступило в ВСК от 36-летнего жителя Астраханской области в связи с ДТП (автомобиль — LADA Vesta). Это первое подобное обращение от российских автомобилистов с момента вступления в силу закона об электронном урегулировании в ОСАГО. В качестве документов для оформления страхового случая застрахованный предоставил электронный европротокол, а также осуществил фотофиксацию через портал Госуслуги. ДТП произошло в 300 км от ближайшего офиса, а процесс оформления страхового случая занял не более 20 минут.

По закону все страховые компании должны внедрить возможность электронного урегулирования по ОСАГО к 1 января 2025 года. ВСК вошла в число первых страховщиков, запустивших сервис на базе своей информационной системы с 15 июля — с момента вступления в силу законодательных поправок.

Дистанционное урегулирование по ОСАГО возможно в случае оформления ДТП с помощью европротокола без вызова ГИБДД. Для подачи электронного заявления о страховом возмещении ОСАГО владельцу авто необходимо оформить заявление через свой личный кабинет на Госуслугах. После загрузки документа в информационную систему ВСК взаимодействие клиента с компанией происходит в личном кабинете на сайте или в приложении "ВСК страхование".

"Запуск дистанционного урегулирования по ОСАГО — важный шаг цифровой трансформации страхового рынка. Дальнейшим его развитием видим внедрение технологий Искусственного интеллекта (ИИ) — распознавание повреждений по фото и мгновенный расчет страхового возмещения. Это сделает сервис более удобным и быстрым для клиента", — отметил Олег Лисник, вице-президент, руководитель управления по развитию цифровой экосистемы Страхового Дома ВСК.

"Новый сервис дистанционного урегулирования по ОСАГО очень желанный и долгожданный для нашего клиента. Поэтапное формирование технологий в единый процесс фотофиксации, электронной подписи на примере Европротокола позволил качественно проработать полноценное дистанционное урегулирование страхового случая по ОСАГО. Рост цифровизации сервисов на портале Госуслуг вместе с сервисами страховщиков дает клиенту быстрый, удобный и доверенный способ решения своих вопросов. Наша задача поддержать уровень качества сервиса и масштабировать данную технологию. А благодаря обратной связи наших клиентов мы сможем постоянно совершенствовать данный сервис, отвечая потребностям клиент", — отмечает Ольга Сорокина, член Совета директоров Страхового Дома ВСК.