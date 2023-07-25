Наибольшее число ДТП с автомобилями премиальных брендов (в автопарках каршерингов) было зафиксировано среди Lexus (1,9% ДТП) и BMW (1,3). Самыми аккуратными в 2023 году были водители, взявшие в аренду Mercedes-Benz (не более 0,6% происшествий).
Самыми "аварийными" моделями авто в каршеринге стали Kia Rio (10% от всего количества ДТП), Renault Logan (9%), Volkswagen Polo (5%) и Hyundai Solaris (4%).
Наибольшее число ДТП с автомобилями каршеринга в России пришлось на Москву (13%), Московскую область (9%), Краснодарский край (7%), Санкт-Петербург (4,5%) и Новосибирскую область (4%).
Средний возраст участника ДТП с арендными авто среди женщин составляет 44-45 лет, среди мужчин — 42-43 года.
Средний размер выплаты за ДТП с участием каршеринга с начала года составил 72,5 тысячи рублей — это на 5% выше суммы выплаты пострадавшим-физическим лицам.