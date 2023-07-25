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ВСК: каршеринговые Kia и Renault — источник повышенной опасности на дороге

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По данным Страхового Дома ВСК, самым аварийным авто в каршеринге в 2023 году стали Kia и Renault, на данные бренды пришлось почти 14% ДТП на каждый. В антирейтинг также вошли Hyundai (8%), Skoda и Volkswagen (по 7%). Среди массовых марок в автопарках каршерингов наименее аварийными в этом году стали Geely и Haval (не более 0,6% происшествий).

Наибольшее число ДТП с автомобилями премиальных брендов (в автопарках каршерингов) было зафиксировано среди Lexus (1,9% ДТП) и BMW (1,3). Самыми аккуратными в 2023 году были водители, взявшие в аренду Mercedes-Benz (не более 0,6% происшествий).

Самыми "аварийными" моделями авто в каршеринге стали Kia Rio (10% от всего количества ДТП), Renault Logan (9%), Volkswagen Polo (5%) и Hyundai Solaris (4%).

Наибольшее число ДТП с автомобилями каршеринга в России пришлось на Москву (13%), Московскую область (9%), Краснодарский край (7%), Санкт-Петербург (4,5%) и Новосибирскую область (4%).

Средний возраст участника ДТП с арендными авто среди женщин составляет 44-45 лет, среди мужчин — 42-43 года.

Средний размер выплаты за ДТП с участием каршеринга с начала года составил 72,5 тысячи рублей — это на 5% выше суммы выплаты пострадавшим-физическим лицам.

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Новости

Назад. 25 июля 2023
Каршеринговые Kia и Renault — источник повышенной опасности на дороге: исследование ВСК по аварийности арендованных авто

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