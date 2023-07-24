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В июне индекс деловой активности достиг рекордных показателей

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Согласно Индексу RSBI, который в июне достиг максимальных за всю историю наблюдений значений и составил 55,3 пункта, деловая активность малого и среднего бизнеса находится на подъеме, отражая положительные тенденции в экономике.

Высокие показатели деловой активности в июне были обусловлены в основном восстановлением компоненты Продаж, которая приблизилась к нейтральной зоне, и не менее убедительным ростом компоненты Кредиты, также продемонстрировавшей рекордные показатели. Компоненты Кадры и Инвестиции находились в зоне уверенного роста и поддержали выход Индекса RSBI на исторические максимумы.

"Малый и средний бизнес адаптируется к преобразованиям в экономике, используя возникающие вызовы как возможности. По итогам июньского исследования достигнут новый уровень деловой активности благодаря ощутимым положительным тенденциям. Среди них отмечается высокая обеспеченность кредитами и улучшение продаж. Структурные преобразования российского рынка и переориентация на отечественную продукцию дают бизнесу новые возможности для развития. С учетом этого в перспективе вероятен переход продаж в активную фазу роста, впервые с начала ковидного периода. Также, наряду с другими сегментами, увереннее себя чувствует наиболее чувствительный к изменениям рынка микробизнес, что обусловлено эффективностью мер поддержки. Мы ожидаем дальнейшего развития деловой среды МСБ и выхода на более высокие уровни", - сказал Кирилл Тихонов, вице-президент, заместитель руководителя блока средний и малый бизнес ПСБ.

Основные тренды

Компонента Продажи в июне превысила показатели прошлого месяца, выйдя на максимумы за счет постепенного улучшения ситуации с фактическими и ожидаемыми продажами.

По июньским оценкам предпринимателей, реальные продажи выросли у 19% компаний, что на 3 п.п. выше майского значения, и достигли максимума с февраля 2022 года. О фактическом снижении сбыта сообщили 34% МСБ, что стало минимальным показателем с сентября 2021 года.

Рекордно низкие за весь период исследования 15% компаний ожидают дальнейшего сокращения выручки, при этом доля оптимистично настроенных МСБ осталась на высоком уровне и составила 28%.

Компонента Кадры осталась на уровне устойчивого роста за счет планируемого прироста штата.

Фактические и ожидаемые показатели в части изменения кадрового состава МСБ сохранились на том же уровне, что и месяцем ранее. Весомая доля предпринимателей рассчитывает на расширение штата в ближайшем будущем, но фактическое состояние найма пока не изменилось в пользу ожидаемого.

Компонента Инвестиции находится в зоне активного развития, указывая на стабильный рост инвестиционной активности МСБ.

В июне предприниматели так же интенсивно расширяли бизнес, о чем заявили 19% опрошенных, и только 6% МСБ сообщили о сокращении вложений, что стало минимумом за все время наблюдений.

До 25%, на 3 п.п, сократилась доля компаний, рассчитывающих на дальнейшее расширение бизнеса, но при этом только 4% МСБ планируют снижать вложения.

Компонента Кредиты обновила исторический максимум, достигнув 60,4 пунктов на фоне ощутимого повышения доступности финансирования для бизнеса.

Доля удовлетворенного спроса в отчетном месяце увеличилась на 4 п.п. и составила 29%, приблизившись к пиковому уровню. Драйвером стало увеличение процента компаний МСБ, получивших займ.

Уровень неудовлетворенного спроса снизился до исторического минимума - до 8% - за счет сокращения вдвое доли отказов в финансировании.

Индекс RSBI по размерам бизнеса

В июне показатели всех сегментов бизнеса увеличились, оставаясь в зоне уверенного роста.

Деловая активность в микробизнесе продолжила развитие, обновив исторический максимум и увеличившись до 52,6 пункта за счет повышения доступности кредитов.

Малый бизнес также показал рост, увеличивая отрыв от остальных сегментов, благодаря существенному улучшению продаж.

Средний бизнес немного оживился после некоторого снижения показателя в мае, что обусловлено оптимизмом предпринимателей в части увеличения выручки и ростом удовлетворенного спроса на заем.

Индекс RSBI по видам деятельности

В июне все сферы бизнеса увеличили темпы роста. Производство укрепило лидирующую позицию в сравнении с остальными сферами: индекс достиг рекордного значения за счет совокупного увеличения всех компонент.

Сферы услуг и торговли также выросли, указывая на уверенное развитие МСБ в этих видах деятельности. В отчетном месяце в торговле отмечается рост фактических и ожидаемых продаж, а в сфере услуг повысилась обеспеченность кредитами.

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Назад. 24 июля 2023
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