В Сызрани пьяный водитель Mazda перевернул автобус и опрокинулся сам

24.07.2023 10:23 Читали 34

В субботу, 22 июля, в 5:35 в Сызрани 35-летний водитель Mazda, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в районе дома № 14 по ул. Энергетиков не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автобусом Peugeot (на момент ДТП пассажиров в салоне автобуса не было).