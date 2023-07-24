Блогерша из Самары сняла скандальное видео на Мамаевом кургане

24.07.2023 12:21 Читали 31

В Волгограде блогерша из Самары "пощекотала" грудь монумента "Родина-мать зовет!" на Мамаевом кургане, пишет v1.ru.

Свою неоднозначную прогулку девушка сняла на видео и выложила в соцсети. Горожане уже окрестили поступок гостьи областной столицы неуважением к святыне.

Алена А. из Самары опубликовала в своем Instagram (деятельность запрещена на территории РФ) сторис, на которых продемонстрировала прогулку по Мамаеву кургану в Волгограде. На одном из видео девушка направила камеру на сам монумент "Родина-мать зовет!", затем расположила свой палец на фоне груди памятника и начала будто "щекотать" его, издавая при этом нечленораздельные звуки, а затем напевая цирковую мелодию.

"Проблема патриотического воспитания нашей молодежи выходит на новый уровень, - написали авторы Telegram-канала "ТалипоV Online Z". - 23-летняя Алена А. из Самары посчитала смешными и уместными свои действия по отношению к памятнику-мемориалу "Родина-мать" в Волгограде. Алена считает себя крутым пиарщиком - видимо, это так, наше внимание она привлекла. У меня только вопрос - неужели в Самаре учителя в школе, а потом в институте не смогли привить Алене чувство уважения к подвигу наших дедов? А сколько еще таких Ален в России..."

Видео моментально разошлось по соцсетям, пользователи которых раскритиковали поступок девушки.

"Беспредел. Что это за отношение к нашим святыням? Неужели взрослые люди не знают, что Родина-мать - это символ победы над фашизмом? И не только наш, а мировой, - отметил волгоградский общественник Андрей Битюков. - И вот эта часть видео, где она падает на зеленый газон, - там же братская могила. Это полное неуважение".

В соцсетях Алена подписывает себя "гедонистом в чистом виде", PR-менеджером и основателем магазина украшений. Журналисты V1.RU попытались связаться с девушкой, но в ходе телефонного звонка, когда корреспондент представился, она бросила трубку.