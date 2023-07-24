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Бокс на Волге: команда России взяла верх над боксерами из Сербии - 6:1

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В воскресенье, 23 июля, в спортивно-концертном комплексе "Дворец Спорта имени Владимира Высоцкого" 14 боксеров из России и Сербии разыграли матчевую встречу "Бокс на Волге". Также в рамках мероприятия прошел выставочный матч тяжеловесов из России и США.

Участников и гостей турнира приветствовал губернатор Дмитрий Азаров: "Бокс высочайшего уровня - вновь на Волге, в Самаре. Парни показали свой профессионализм, проявили лучшие качества: мужество, храбрость. Все это стало большим и важным зрелищем для всех нас, для любителей бокса, для начинающих спортсменов", - отметил глава региона.

Дмитрий Азаров подчеркнул, что "Бокс на Волге" проходит в столице губернии во второй раз и уже становится брендом. Впервые поединки в таком формате состоялись 5 марта между командами России и Белоруссии. Теперь проведение матчевых встреч становится традицией.

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Назад. 24 июля 2023
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