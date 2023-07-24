16+
Написать в редакцию Подписаться на RSS Войти в архив

Участники шоу "Главная сцена" Radio Kamerger презентуют в Самаре свой первый альбом

Медведь и крокодил одинаково опасны: ВСК выяснила чем грозит россиянам кулинарная экзотика

Читали 61

Лето всегда было для россиян главным сезоном отпусков. Во время отдыха туристы сталкиваются с большим разнообразием местных блюд и деликатесов. Например, на севере нашей страны можно попробовать медвежатину и оленину, в зарубежных туристических поездках — мясо змей, грызунов или крокодилов. Однако, важно отметить, что экзотические виды мяса могут быть потенциальным источником различных инфекций и болезней, как вирусного, так и бактериального характера. Врач-терапевт Цифровой клиники Страхового Дома ВСК рассказала, чего стоит опасаться при потреблении непривычных блюд и продуктов, на какие симптомы обращать внимание, и как минимизировать риск заражения.

Во время туристических поездок стоит с осторожностью пробовать местные деликатесы. Так, медвежатина может содержать возбудителей таких заболеваний, как трихинеллез (опасное паразитарное заболевание, способное вызвать поражение внутренних органов и даже центральной нервной системы) и бруцеллез (зоонозная инфекция, передающаяся от животного к человеку). Страусиное мясо несет в себе риск заражения кампилобактериозом (зоонозная бактериальная инфекция, проявляющаяся острыми кишечными симптомами) или сальмонеллезом (инфекционное заболевание, поражающее органы ЖКТ). Оленина также может быть источником бруцеллеза и других болезней, передающихся через контакт с животными.

Перечисленные заболевания могут проявиться в виде желудочно-кишечных расстройств (диарея, рвота, боли в животе), вызывать лихорадку, головную и мышечные боли, симптомы, напоминающие грипп. Некоторые инфекции, такие как трихинеллез, зачастую вызывают серьезные осложнения, такие как воспаление сердца, легких или мозга.

Отличить эти болезни от обычного отравления самостоятельно — сложно, необходим осмотр врача и дополнительные методы диагностики. Поэтому при малейших сомнениях важно обратиться за медицинской помощью и обязательно сообщить о своих симптомах, а также о потреблении экзотических мясных продуктов.

В качестве мер предосторожности следует приобретать мясные деликатесы только у надежных и проверенных поставщиков, чтобы уменьшить риск заражения. Кроме того, важно проводить полную термическую обработку продукта, чтобы уничтожить возможные патогены. Также важно тщательно мыть руки и все кухонные принадлежности (ножи, разделочные доски) после приготовления сырого мяса.

"Употребление экзотических видов мяса, таких как медвежатина, оленина, сопряжено с определенными рисками. В случае появления симптомов необходимо обратиться к врачу для диагностики и качественной терапии, ведь лечение перечисленных заболеваний требует профессиональной медицинской помощи. В случае подозрения на инфекцию или болезнь, передающуюся через употребление мяса, врач может назначить специальные анализы, чтобы подтвердить диагноз и определить наиболее эффективный курс лечения. В некоторых случаях может потребоваться госпитализация, особенно если заболевание прогрессирует или вызывает серьезные осложнения. Соблюдение мер предосторожности при выборе и приготовлении мяса также может помочь снизить риск заражения", — отмечает Алина Красикова, Врач-терапевт Цифровой клиники Страхового Дома ВСК.

Версия для печати

Новости

Назад. 24 июля 2023
В июне индекс деловой активности достиг рекордных показателей
Бокс на Волге: команда России взяла верх над боксерами из Сербии - 6:1
Блогерша из Самары сняла скандальное видео на Мамаевом кургане
Медведь и крокодил одинаково опасны: ВСК выяснила чем грозит россиянам кулинарная экзотика
В Сызрани пьяный водитель Mazda перевернул автобус и опрокинулся сам
"Крылья Советов" начали сезон с победы над "Ахматом"

В России и мире

При поддержке Сбера фонд "Без рек как без рук" проведёт экологическую оценку туристических объектов Волжского бассейна

При поддержке Сбера некоммерческий фонд "Без рек как без рук" проведёт экологическое исследование объектов туризма на трёх волжских водохранилищах — Иваньковском, Чебоксарском и Куйбышевском. Цель проекта — оценить пригодность водоёмов для отдыха и занятий спортом в наиболее популярных пляжных зонах. Исследование проводится в ходе совместной акции Сбера и фонда <a href="https://www.sberbank.ru/ru/sberpress/esg/article?newsID=a867571b-533e-46a3-b785-dd551fa0e207&blockID=ff036e8f-6beb-4d62-b4e7-4c3e0a22b553&regionID=64&lang=ru&type=NEWS" target="_blank">"Дань Волге в День Волги"</a>.

Осенью в Самаре откроется Волжский государственный университет водного транспорта

Волжский государственный университет водного транспорта (ВГУВТ) уже осенью откроет свои двери для всех желающих, который находился на реставрации с 2021 года. Сооружение является культурным наследием города Самары — раньше это был купеческий дом первой половины ХХ века. Однако реставрация не проводилась с 1936 года.

Культура и стиль

Люди

Дмитрий Азаров наградил госнаградами сельских тружеников Кинельского района

В субботу, 15 июля, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров во время рабочей поездки в Кинельский район, который сегодня празднует 95-летний юбилей со дня образования, встретился с активными жителями муниципального образования. Вместе они подвели итоги развития и определили приоритетные направления работы.

Кошелек

"Крыша новых впечатлений" от экскурсионного агентства "Город-Курорт"

Самара готовится приветствовать новый проект от экскурсионного агентства "Город-Курорт" — "Крыша новых впечатлений". Открытие пройдет 8 июля на крыше торгового центра "Аврора" по адресу Аэродромная 47а. Начало мероприятия запланировано на 18:00.

В Самаре открылось две точки корейского стритфуда — летнее кафе на набережной и ресторан в центре города

16 июня в Самаре произошло открытие двух точек корейского стритфуда Chicko, которые уже успели завоевать популярность среди любителей k-pop и дорам. Ресторан находится по адресу Молодогвардейская 98, а летнее кафе располагается на набережной.

Здоровье

Психолог Наталья Миронова о плюсах и минусах работы онлайн

В 21 веке психология как никогда актуальна. По сравнению с прошлыми десятилетиями эта профессия стала более востребована в обществе. Благодаря новым технологиям, профессионалы могут с легкостью оказывать помощь, не выходя из своего кабинета. Люди этой профессии помогают справиться с проблемами морально, качественно и аккуратно. Ведь сейчас общество больше времени начало уделять своему ментальному здоровью. Благодаря чему работа онлайн для психолога — это большой плюс в том, что можно быстро прийти на помощь и получить прекрасный результат.

Милена Климанова (Take pill): «Удаленный контроль - это спасение для врача и пациента»

Как оптимизировать контакты лечащего врача и пациента, сделать их простыми и безопасными? Ведь при некоторых заболеваниях лечение длится годами, а приходить на осмотр в поликлинику получается не всегда. Особенно остро эти вопросы встают при лечении инфекционных заболеваний, несущих социальную опасность.

Мой дом

Он и она