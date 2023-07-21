ВСК назвал самые аварийные дни недели и числа месяца

21.07.2023 13:12 Читали 103

Вторник стал самым опасным днем недели для российских автолюбителей — к такому выводу пришли аналитики Страхового Дома ВСК. Так, во второй рабочий день фиксируется почти 22% ДТП по ОСАГО.

Самыми опасными днями недели на российских дорогах также стали среда (21% ДТП) и понедельник (20%). В выходные дни из-за меньшего трафика общее число дорожных происшествий не превышает 1%.

ДТП с наибольшим размером ущерба фиксируются преимущественно во вторник и четверг Самые незначительные аварии на дорогах происходят в воскресенье

Самым "аварийным" днем в течение месяца является 10-е число — 26% ДТП. Также стоит быть осторожнее на дороге 13, 16, 17 и 27 числа. Примечательно, что в пятницу 13-го происходит не более 5% от всех пятничных ДТП (для сравнения, каждое 3-е число в этот день недели фиксируется 10% ДТП).

В целом в течение месяца самой аварийной является третья неделя (с 15 по 21 число) — 26% ДТП, а самой безопасной — первая и последняя.