О смерти женщины от нападения собак суд вынес новое решение

На этой неделе Самарский областной суд принял решение по апелляционной жалобе администрации на решение суда Волжского района о компенсации родным за убийство женщины собаками. Трагедия произошла в мкр Южный город.

Напомним, 64-летняя Зинаида Смехнова жила на ул. Луговой, 17. Женщина любила гулять днем в полях рядом с домом - там свежий воздух. К середине мая наступила жара, и пенсионерка стала выходить гулять пораньше, часов в 7-8, когда еще прохладно.

"19 мая 2021 г. в 7:40 мне с маминого номера позвонила незнакомая женщина. Она сказала, что нашла в поле маму, растерзанную собаками. Она говорила, что мама в очень плохом состоянии и чтобы я скорее приехала", - рассказывала жительница Южного Города Ирина Полякова.

Пострадавшую женщину обнаружила совершавшая конную прогулку Ольга. Она говорила, что увидела в поле свору агрессивных собак и заметила, что они кого-то окружили. Сначала подумала, что животные загрызли домашнюю собаку, но, поравнявшись с псами, услышала человеческий стон. Ольга бросилась к своре, собаки испугались лошади и убежали вдаль, в поля.

"Зрелище было очень страшное. Я увидела женщину. - она была вся окровавлена, у нее был снят скальп, разодрана одежда, местами не было кожи. Но она была в сознании", - вспоминала Ольга.

Через несколько минут на место трагедии прибыли медики. Зинаиду госпитализировали. У нее было множество инфицированных рвано-укушеных ран головы, шеи, туловища и конечностей. Женщина скончалась.

Уголовное дело возбудили сначала по статье "Выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности", затем по статье "Халатность". Предполагалось, что произошло следующее. На торги для отлова животных никто не заявился (возможно, из-за невыгодных условий), а новых торгов чиновники не объявили.

В период расследования к дисциплинарной ответственности привлекли специалиста отдела ЖКХ муниципального бюджетного учреждения "Управление градостроительства и жилищно-коммунального хозяйства" Волжского района по фамилии Кузнецов. Кроме того, прокуратура ставила вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности замглавы Волжского района, который курировал деятельность МУП "УГЖКХ", Басова. Но Басова уволили. Также известно, что уже после трагедии жители Южного города не раз жаловались на бродячих собак.

Параллельно Волжский районный суд в качестве компенсации морального вреда присудил по 1 млн рублей в пользу каждой из двух дочерей плюс расходы на захоронение и юридические услуги. Но представители районной администрации решение обжаловали.

"Вчера судебная коллегия апелляционной инстанции оставила в силе решение Волжского районного суда Самарской области в части взыскания компенсации морального вреда, расходов на захоронение и расходов на юридические услуги за представление интересов потерпевших в суде первой инстанции", - рассказала адвокат Елена Ларина.

Юрист также выразила надежду, что администрация м.р. Волжский не будет подавать кассационную жалобу, и поблагодарила СМИ за то, что они не искажали информацию о трагедии.